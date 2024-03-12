Льготные кредиты под 3% стали доступны для инновационных компаний

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что для получения государственной поддержки компании должны соответствовать ряду критериев: быть связанными с приоритетными отраслями, относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели также должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. В рамках данной программы кредиты будут продолжать предоставляться инновационным МСП.