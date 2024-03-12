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Льготные кредиты под 3% стали доступны для инновационных компаний

Льготные кредиты под 3% стали доступны для инновационных компаний

12 марта 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Реализуемая в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO» программа льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства под 3% годовых распространилась на малые технологические компании (МТК).

В рамках льготной программы МТК смогут получить средства в размере до 1 миллиарда рублей (максимальная сумма была увеличена), пишет regnum.ru. Это первая мера финансовой поддержки, предоставляемая МТК. Сумма для высокотехнологичных малых и средних предприятий осталась прежней и составляет до 500 миллионов рублей.

Министерство экономического развития РФ и Корпорация МСП занимались подготовкой соответствующих изменений по поручению первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова. Предприятия, желающие получить кредиты на льготных условиях в рамках программы, могут подать заявки через цифровую платформу МСП.РФ. Срок рассмотрения заявок составляет до 1,5 месяца. Кредитование осуществляется МСП Банком. Подробные требования к претендентам можно узнать на официальном сайте Министерства экономического развития России.

Участники программы смогут получать средства по льготной ставке 3% годовых для инвестиционных или оборотных целей. Компании, использующие технологии из списка 14 приоритетных высокотехнологичных направлений, могут претендовать на финансовую поддержку. Среди претендентов могут быть компании, деятельность которых связана с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики и иными сферами.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечает, что для небольших предприятий, занимающихся производством высокотехнологичной продукции, получение кредитов на льготных условиях от государства создаст возможности для активной реализации проектов и достижения нового уровня в производстве. Благодаря данной мере поддержки малые компании смогут занять лидирующие позиции в своих отраслях.

На сегодняшний день 1700 предприятий уже получили статус МТК на основании экспертизы или автоматически — через Единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что для получения государственной поддержки компании должны соответствовать ряду критериев: быть связанными с приоритетными отраслями, относиться к МТК или пройти экспертизу инновационных институтов развития, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не менее 10%. Предприниматели также должны владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности. В рамках данной программы кредиты будут продолжать предоставляться инновационным МСП.

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