Больше 50% клиентов банка «Открытие» с потребкредитами перешли в ВТБ

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Издание inkazan.ru пишет, что соблюдение обязательств перед клиентами стало ключевым условием интеграции. Для клиентов остались прежними условия оформления кредитов. В ВТБ перешли на обслуживание уже больше половины клиентов банка «Открытие», имеющих кредиты наличными. Об этом рассказал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов. По его словам, для клиентов остаются неизменными не только условия обслуживания, но также открывается доступ ко всей экосистеме продуктов и сервисов ВТБ.
Смирнов добавил, что для ВТБ важно, чтобы в рамках интеграции двух кредитно-финансовых компаний клиенты «Открытия» продолжили получать банковскую поддержку на максимально комфортных условиях.
Переход клиентов с кредитами наличными из банка «Открытия» в ВТБ начался в четвертом квартале 2023 года на условиях цессии кредитного портфеля — переуступки прав требования долга.
Лидер трайба «Кредитование» банка «Открытие» Михаил Чамров подчеркнул, что обе компании делают все необходимое, чтобы при переходе клиенты не ощутили дискомфорта. По его словам, чтобы погашать кредит было комфортно, клиенту необходимо только открыть мастер-счет в ВТБ, который является бесплатным. Других действий от клиента совершать не требуется.
Активный переход на обслуживание в ВТБ для клиентов «Открытия» начнется в конце апреля текущего года. Все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики, клиенты, оформившие автокредиты, получат предложения о переводе.
Перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ стартовал в декабре прошлого года. В общей сложности в текущем году с ВТБ объединятся свыше 250 офисов банка «Открытие». Фактическое объединение компаний завершится к концу 2024 года.