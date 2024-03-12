Больше 50% клиентов банка «Открытие» с потребкредитами перешли в ВТБ

Издание inkazan.ru пишет, что соблюдение обязательств перед клиентами стало ключевым условием интеграции. Для клиентов остались прежними условия оформления кредитов. В ВТБ перешли на обслуживание уже больше половины клиентов банка «Открытие», имеющих кредиты наличными. Об этом рассказал руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов. По его словам, для клиентов остаются неизменными не только условия обслуживания, но также открывается доступ ко всей экосистеме продуктов и сервисов ВТБ.