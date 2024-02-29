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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Уфимцы годами борются со стаей собак

Уфимцы боятся выходить на улицу из-за стаи собак

29 февраля 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney

Уфимцы годами борются со стаей собак

Жители дома №54/1 по улице Караидельской в Уфе заявили, что годами борются со стаей бродячих собак. Служба по отлову животных якобы забирает их, но потом снова возвращает на прежнее место. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Ufa_RB.

Автор пояснил, что за домом живет стая собак. Ранее был безопасный пешеходный проход между зданиями дома 13/6 по Бакалинской. Однако собственник его якобы перекрыл после требований начальника управления гражданской защиты по Кировском району.

Теперь уфимцам приходится преодолевать опасность. За месяц, по неподтвержденной информации, собаки нападали много раз на женщин и детей. После отлова они якобы становятся только агрессивнее, а активность их повышается из-за наступления весны.

«В прошлом году напали на ребенка, ребенок получил травмы. Помогите решить эту проблему, куда деться от собак. Дети маленькие ходят в школу без сопровождения, им от стаи разъяренных собак не спастись», — добавил автор.

В комментариях пользователи разделились на несколько лагерей. Некоторые считают, что нужно этих собак просто покормить, после чего агрессия поубавится. Другие же считают, что недоброжелательных особей требуется усыплять, чтобы они «не вредили обществу».

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#Уфа#Соцсети#Бродячие собаки#Марина Шорина
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