Уфимцы боятся выходить на улицу из-за стаи собак

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Автор пояснил, что за домом живет стая собак. Ранее был безопасный пешеходный проход между зданиями дома 13/6 по Бакалинской. Однако собственник его якобы перекрыл после требований начальника управления гражданской защиты по Кировском району.
Теперь уфимцам приходится преодолевать опасность. За месяц, по неподтвержденной информации, собаки нападали много раз на женщин и детей. После отлова они якобы становятся только агрессивнее, а активность их повышается из-за наступления весны.
«В прошлом году напали на ребенка, ребенок получил травмы. Помогите решить эту проблему, куда деться от собак. Дети маленькие ходят в школу без сопровождения, им от стаи разъяренных собак не спастись», — добавил автор.
В комментариях пользователи разделились на несколько лагерей. Некоторые считают, что нужно этих собак просто покормить, после чего агрессия поубавится. Другие же считают, что недоброжелательных особей требуется усыплять, чтобы они «не вредили обществу».