Жительница Башкирии насмерть сбила собаку

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Жительница Башкирии, сбившая на своем авто собаку, получила штраф. По данным МВД, на женщину составили протокол за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и оштрафовали на 1000 рублей.
Помимо этого, материалы дела направили в региональный госкомитет по ветеринарии для принятия решения о возбуждении административного производства статье «Жестокое обращение с животными». Таким образом, виновнице ДТП может грозить штраф на сумму до 15 000 рублей.
Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года в Ишимбае. Женщина за рулем Opel Antara проехалась по собаке. Животное скончалось от травм, полученных в результате ДТП.