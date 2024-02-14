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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Женщину, сбившую насмерть собаку в Башкирии, оштрафовали на тысячу рублей

Жительница Башкирии насмерть сбила собаку

14 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI

Женщину, сбившую насмерть собаку в Башкирии, оштрафовали на тысячу рублей

Об этом Mkset сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Жительница Башкирии, сбившая на своем авто собаку, получила штраф. По данным МВД, на женщину составили протокол за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и оштрафовали на 1000 рублей.

Помимо этого, материалы дела направили в региональный госкомитет по ветеринарии для принятия решения о возбуждении административного производства статье «Жестокое обращение с животными». Таким образом, виновнице ДТП может грозить штраф на сумму до 15 000 рублей.

Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года в Ишимбае. Женщина за рулем Opel Antara проехалась по собаке. Животное скончалось от травм, полученных в результате ДТП.

#Общество#Город#Башкирия#ДТП#Новости Уфы#Собаки#Азамат Нухов
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