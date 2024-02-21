Село в Башкирии посадили на карантин из-за бешенства

Теперь животных запрещается вывозить, кроме как на убой, а с владельцами будут общаться ветеринары. Мероприятия, среди которых указывают ярмарка или выставки, также запретили. Эпизоотическим очагом стало хозяйство Шагивалеевой, которое находится на Прибельской, 58.