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Село в Башкирии посадили на карантин из-за бешенства

Село в Башкирии посадили на карантин из-за бешенства

21 февраля 2024, 15:48
Фото: 1MI
В селе Юмагузино Кугарчинского района объявили карантин из-за бешенства животных. Такой указ подписал глава Башкортостана Радий Хабиров.

С 20 февраля в населенном пункте введены ограничения. В нем на сегодняшний день проживают пять тысяч человек.

Местный фермер подтвердил Mkset наличие карантина и заболевания. По его словам, сегодня их вызывали в администрацию населенного пункта. Владельцев хозяйств предупредили о планируемых мерах.

Теперь животных запрещается вывозить, кроме как на убой, а с владельцами будут общаться ветеринары. Мероприятия, среди которых указывают ярмарка или выставки, также запретили. Эпизоотическим очагом стало хозяйство Шагивалеевой, которое находится на Прибельской, 58.

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#Общество#Башкортостан#Карантин#Животные#Марина Шорина
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