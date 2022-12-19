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Мэр одного из городов Башкирии забил коня и отправил мясо в зону СВО

Сегодня, 05:03
Фото: Азамат Юлдашбаев / vk.com
Сделано это было для создания новогоднего настроения участникам спецоперации, сообщает мэр Сибая.

В Сибае мэр города вместе с местным бизнесменом забили коня, для того чтобы в дальнейшем отправить участникам специальной военной операции традиционное башкирское блюдо - казы. 

Как отмечает мэр Азамат Юлдашбаев в своих социальных сетях, казы будет доставлено на следующей неделе. Данная инициатива, как уверяет Юлдашбаев, должна создать участникам спецоперации новогоднее настроение. 

Напомним, что ранее мэр Сибая также проводил жертвоприношение и заказывал службу в храме за участников специальной военной операции. 

В Сибае мэр провел жертвоприношение и заказал службу в храме за участников СВО
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#Элина Сайфранова
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