Мэр одного из городов Башкирии забил коня и отправил мясо в зону СВО

В Сибае мэр города вместе с местным бизнесменом забили коня, для того чтобы в дальнейшем отправить участникам специальной военной операции традиционное башкирское блюдо - казы.
Как отмечает мэр Азамат Юлдашбаев в своих социальных сетях, казы будет доставлено на следующей неделе. Данная инициатива, как уверяет Юлдашбаев, должна создать участникам спецоперации новогоднее настроение.
Напомним, что ранее мэр Сибая также проводил жертвоприношение и заказывал службу в храме за участников специальной военной операции.