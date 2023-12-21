mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Лошадь набежала на людей во время открытия городской ёлки в Башкирии

В Башкирии на открытии городской ёлки лошадь травмировала двух человек

21 декабря 2023, 12:05
Фото: 1MI

Лошадь набежала на людей во время открытия городской ёлки в Башкирии

Известны подробности инцидента.

На праздничном мероприятии по случаю открытия новогодней елки в Белорецке произошел несчастный случай, повлекший за собой необходимость вмешательства медиков. Согласно публикациям свидетелей в интернете, фейерверк напугал лошадь, которая в результате помчалась в сторону собравшихся людей. В социальных сетях свидетели делятся подробностями происшествия, в результате которого пострадали двое: пожилая женщина 67 лет была экстренно госпитализирована с тяжелыми травмами, а молодой пациентке, восьмилетней девочке, потребовалось амбулаторное наблюдение после получения травмы головы.

Mkset обратился в пресс-службу администрации Белорецкого района за комментарием по поводу инцидента

«Хозяин лошади Андрей О. обращался в администрацию городского поселения с заявлением о катании детей на лошади с санями на площади Металлургов в день открытия ёлки. В администрации ему отказали в катаниях на площади, предложив парк. Он не снимает с себя ответственности, уже навестил травмированную женщину в больнице, оплатил услуги сиделки, готов оказать любую помощь. Также он навестил родителей пострадавшей девочки, предложил оказать любую помощь», — прокомментировала пресс-служба администрации Белорецкого района

Также, Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ

«В настоящее время проводится предварительная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.», — прокомментировали в ведомстве.
#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Новый год#Виалина Ахсанова#Ёлка
Подпишитесь
Задержка одна за другой: сильный снегопад в Уфе нарушил работу аэропорта
Вчера, 08:17
Уфимские власти заделывают яму на проспекте, из-за которой пострадали 40 машин
Сегодня, 05:43
В уфимском Сипайлово экстренно эвакуировали две школы
Сегодня, 06:01
Жители Башкирии станут свидетелями необычного космического явления
Вчера, 04:48
Будет много проблем: какой прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни
Вчера, 06:21
«Новые люди» помогли башкирским студентам разработать стартап для совместных поездок
Сегодня, 06:00