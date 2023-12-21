В Башкирии на открытии городской ёлки лошадь травмировала двух человек

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На праздничном мероприятии по случаю открытия новогодней елки в Белорецке произошел несчастный случай, повлекший за собой необходимость вмешательства медиков. Согласно публикациям свидетелей в интернете, фейерверк напугал лошадь, которая в результате помчалась в сторону собравшихся людей. В социальных сетях свидетели делятся подробностями происшествия, в результате которого пострадали двое: пожилая женщина 67 лет была экстренно госпитализирована с тяжелыми травмами, а молодой пациентке, восьмилетней девочке, потребовалось амбулаторное наблюдение после получения травмы головы.
Mkset обратился в пресс-службу администрации Белорецкого района за комментарием по поводу инцидента
«Хозяин лошади Андрей О. обращался в администрацию городского поселения с заявлением о катании детей на лошади с санями на площади Металлургов в день открытия ёлки. В администрации ему отказали в катаниях на площади, предложив парк. Он не снимает с себя ответственности, уже навестил травмированную женщину в больнице, оплатил услуги сиделки, готов оказать любую помощь. Также он навестил родителей пострадавшей девочки, предложил оказать любую помощь», — прокомментировала пресс-служба администрации Белорецкого района
Также, Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ
«В настоящее время проводится предварительная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.», — прокомментировали в ведомстве.