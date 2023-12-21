В Башкирии на открытии городской ёлки лошадь травмировала двух человек

На праздничном мероприятии по случаю открытия новогодней елки в Белорецке произошел несчастный случай, повлекший за собой необходимость вмешательства медиков. Согласно публикациям свидетелей в интернете, фейерверк напугал лошадь, которая в результате помчалась в сторону собравшихся людей. В социальных сетях свидетели делятся подробностями происшествия, в результате которого пострадали двое: пожилая женщина 67 лет была экстренно госпитализирована с тяжелыми травмами, а молодой пациентке, восьмилетней девочке, потребовалось амбулаторное наблюдение после получения травмы головы.