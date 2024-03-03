В Башкирии пятилетний мальчик утонул в бассейне

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Трагический инцидент случился в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов в Абзелиловском районе Башкирии. Вечером 2 марта во время купания в аквазоне погиб пятилетний ребенок, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, мальчик пришел в бассейне вместе с мамой и еще тремя детьми. Бездыханное тело ребенка спустя некоторое время было найдено в воде.
«Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части обеспечения безопасного пребывания посетителей в оздоровительном комплексе», — гласит сообщение прокуратуры.