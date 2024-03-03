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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:13

В Башкирии пятилетний мальчик утонул в бассейне

В Башкирии пятилетний мальчик утонул в бассейне

3 марта 2024, 07:11
Фото: FreePik

В Башкирии пятилетний мальчик утонул в бассейне

Прокуратура сообщила первые подробности ужасной трагедии.

Трагический инцидент случился в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов в Абзелиловском районе Башкирии. Вечером 2 марта во время купания в аквазоне погиб пятилетний ребенок, сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мальчик пришел в бассейне вместе с мамой и еще тремя детьми. Бездыханное тело ребенка спустя некоторое время было найдено в воде.

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«Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части обеспечения безопасного пребывания посетителей в оздоровительном комплексе», — гласит сообщение прокуратуры.

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#Башкирия#Прокуратура#Трагедия#Погибший ребенок#Вода
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