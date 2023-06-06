В Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Сообщается, что девочка утонула в надувном бассейне, который её отец оставил ранее во дворе. Ребенок гулял по двору, её отец же в это время был занят ремонтом машины. Позднее мужчина обратил внимание на то, что ребенка уже длительное время нет в поле его зрения. Он ринулся искать её, но нашел девочку уже без признаков жизни.
В настоящий момент сибайский межрайонный следственный отдел проводит проверку.
По информации издания, помимо годовалой дочери в семье также воспитываются ещё две дочери, 7 и 8 лет, и двое сыновей — одному из них 5 лет, а второй — новорожденный младенец.