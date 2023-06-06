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В Башкирии годовалая девочка утонула в надувном бассейне

6 июня 2023, 06:39
Фото: 1MI

Головалый ребенок погиб после купания в надувном бассейне в Башкирии

Годовалая девочка погибла при купании в надувном бассейне в Баймакском районе республики в понедельник, 6 июня, сообщает UFA1.RU со ссылкой на региональный СК.

Сообщается, что девочка утонула в надувном бассейне, который её отец оставил ранее во дворе. Ребенок гулял по двору, её отец же в это время был занят ремонтом машины. Позднее мужчина обратил внимание на то, что ребенка уже длительное время нет в поле его зрения. Он ринулся искать её, но нашел девочку уже без признаков жизни.

В настоящий момент сибайский межрайонный следственный отдел проводит проверку.

По информации издания, помимо годовалой дочери в семье также воспитываются ещё две дочери, 7 и 8 лет, и двое сыновей — одному из них 5 лет, а второй — новорожденный младенец.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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