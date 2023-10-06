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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Уфе медики извлекли из дыхательных путей подростка канцелярскую кнопку

В Уфе 12-летний ребенок едва не умер во время урока

6 октября 2023, 13:46
Фото: 1MI

В Уфе медики извлекли из дыхательных путей подростка канцелярскую кнопку

Кнопку из бронхов подростка удалили медики ГБУЗ РБ ГДКБ №17.
Сюжет
Дети

В городскую детскую клиническую больницу №17 поступил 12- летний подросток, во время урока по случайности вдохнувший вдохнул канцелярскую кнопку. Она оказалась в дыхательных путях. Ребенок тут же почувствовал затрудненность дыхания — у него начался сильный кашель.

В ходе непродолжительного обследования было установлено, что инородное тело попало в бронхи. При помощи эндоскопа медики за несколько минут смогли зацепить и извлечь кнопку. В настоящий момент жизни подростка ничего не угрожает.

#Общество#Дети#Больницы#Новости Уфы#Азамат Нухов#Происшествие#Операция#Городская больница
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