В Уфе 12-летний ребенок едва не умер во время урока

В городскую детскую клиническую больницу №17 поступил 12- летний подросток, во время урока по случайности вдохнувший вдохнул канцелярскую кнопку. Она оказалась в дыхательных путях. Ребенок тут же почувствовал затрудненность дыхания — у него начался сильный кашель.



В ходе непродолжительного обследования было установлено, что инородное тело попало в бронхи. При помощи эндоскопа медики за несколько минут смогли зацепить и извлечь кнопку. В настоящий момент жизни подростка ничего не угрожает.