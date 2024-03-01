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Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Дмитрий Песков: 1 марта запустят кадровую программу «Время героев»

Дмитрий Песков: 1 марта запустят кадровую программу «Время героев»

1 марта 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о запуске кадровой программы «Время героев». Ее официальный сайт времягероев.рф заработает 1 марта в 18:00 по московскому времени.

Как передает tass.ru со ссылкой на представителя Кремля, реализуемая при поддержке высшей школы госуправления РАНХиГС программа направлена на развитие участников и ветеранов специальной военной операции. Главная цель проекта «Время героев» заключается в подготовке квалифицированных руководителей для государственных компаний, муниципалитетов и органов госвласти. Ее участниками могут быть военные, которые служили в зоне СВО или выполняют там боевые задачи в настоящее время.

Принять участие в программе можно, подав соответствующую заявку. Для тех, кто сейчас находится на передовой, предусмотрена возможность направить заявку через центры дистанционной оценки. После этого нужно будет заполнить анкету, пройти тестирование в удаленном режиме, а при необходимости — пройти собеседование или представить эссе.

По завершении программы будет сформирована команда квалифицированных управленцев, которые могут выдвигать свои кандидатуры на высокие управленческие посты, сказал Дмитрий Песков.

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