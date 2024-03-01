Дмитрий Песков: 1 марта запустят кадровую программу «Время героев»

Как передает tass.ru со ссылкой на представителя Кремля, реализуемая при поддержке высшей школы госуправления РАНХиГС программа направлена на развитие участников и ветеранов специальной военной операции. Главная цель проекта «Время героев» заключается в подготовке квалифицированных руководителей для государственных компаний, муниципалитетов и органов госвласти. Ее участниками могут быть военные, которые служили в зоне СВО или выполняют там боевые задачи в настоящее время.