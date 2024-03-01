Дмитрий Песков: 1 марта запустят кадровую программу «Время героев»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Как передает tass.ru со ссылкой на представителя Кремля, реализуемая при поддержке высшей школы госуправления РАНХиГС программа направлена на развитие участников и ветеранов специальной военной операции. Главная цель проекта «Время героев» заключается в подготовке квалифицированных руководителей для государственных компаний, муниципалитетов и органов госвласти. Ее участниками могут быть военные, которые служили в зоне СВО или выполняют там боевые задачи в настоящее время.
Принять участие в программе можно, подав соответствующую заявку. Для тех, кто сейчас находится на передовой, предусмотрена возможность направить заявку через центры дистанционной оценки. После этого нужно будет заполнить анкету, пройти тестирование в удаленном режиме, а при необходимости — пройти собеседование или представить эссе.
По завершении программы будет сформирована команда квалифицированных управленцев, которые могут выдвигать свои кандидатуры на высокие управленческие посты, сказал Дмитрий Песков.