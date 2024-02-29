«Кругом враги»: фанаты «Салавата Юлаева» подготовили плакат к плей-офф

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
На плакате изобразили персонажей из картины о казанских ОПГ 1980-х годов. Андрея по прозвищу Пальто и Марата, известного как Адидас-младший, одели в цвета клуба и добавили фанатские шарф и кепку. Надпись на баннере гласит: «Ты теперь в плей-офф, а вокруг враги».
Напомним, что сегодня уфимцы принимают на своей домашней арене «Трактор». На момент публикации материала счет 2:2. Регулярный чемпионат клуб из столицы Башкирии завершил на третьем месте на «Востоке».
Ранее сообщалось, что счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов. В результате молодежная команда не смогла тренироваться во «Дворце спорта».