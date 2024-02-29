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Болельщики «Салавата Юлаева» сделали плакат в стиле «Слово пацана»

«Кругом враги»: фанаты «Салавата Юлаева» подготовили плакат к плей-офф

29 февраля 2024, 16:14
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Болельщики «Салавата Юлаева» сделали плакат в стиле «Слово пацана»

Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» подготовили к первой игре клуба в плей-офф тематический баннер. Выполнен он в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана».

На плакате изобразили персонажей из картины о казанских ОПГ 1980-х годов. Андрея по прозвищу Пальто и Марата, известного как Адидас-младший, одели в цвета клуба и добавили фанатские шарф и кепку. Надпись на баннере гласит: «Ты теперь в плей-офф, а вокруг враги».

Напомним, что сегодня уфимцы принимают на своей домашней арене «Трактор». На момент публикации материала счет 2:2. Регулярный чемпионат клуб из столицы Башкирии завершил на третьем месте на «Востоке».

Ранее сообщалось, что счета «Салавата Юлаева» арестованы из-за долгов. В результате молодежная команда не смогла тренироваться во «Дворце спорта».

«Салават Юлаев» остался без света из-за долгов
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