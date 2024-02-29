«Кругом враги»: фанаты «Салавата Юлаева» подготовили плакат к плей-офф

На плакате изобразили персонажей из картины о казанских ОПГ 1980-х годов. Андрея по прозвищу Пальто и Марата, известного как Адидас-младший, одели в цвета клуба и добавили фанатские шарф и кепку. Надпись на баннере гласит: «Ты теперь в плей-офф, а вокруг враги».