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Уфа-Арена

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2024
«Салават Юлаев» против «Металлург» Мн: где смотреть и кто победит?
18 ноября, 07:23
«Салават Юлаев» одержал победу над питерским СКА
2 ноября, 16:33
«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом»
29 октября, 16:25
«Салават Юлаев» против «Адмирала»: где смотреть и кто победит
28 октября, 06:07
Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн
22 октября, 13:40
Проезд в Уфе подорожает до ₽80
17 октября, 08:26
Готовность №1: как Уфа встречает Путина
15 октября, 19:00
В ХК «Салават Юлаев» — неожиданное пополнение
5 сентября, 17:30
Куда сходить в Уфе
3 сентября, 15:40
«Салават Юлаев» проиграл в первом матче в плей-офф
29 февраля, 16:53
«Кругом враги»: фанаты «Салавата Юлаева» подготовили плакат к плей-офф
Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» подготовили к первой игре клуба в плей-офф тематический баннер. Выполнен он в стиле нашумевшего сериала «Слово пацана».
29 февраля, 16:14
«Салават Юлаев» остался без света из-за долгов
29 февраля, 13:28
2023
Названы дата и место похорон бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева»
Стало известно, когда и где пройдёт прощальная церемония с экс-нападающим «Салавата Юлаева» Родионом Амировым.
18 августа 2023, 15:51

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