ХК «Салават Юлаев» в Уфе вынесли предостережение

Отмечается, что данная ситуация может повлечь за собой нарушение сроков выплаты заработной платы сотрудникам хоккейного клуба. К примеру, в 2023 году клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате на общую сумму свыше 230 миллионов рублей, за что юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.