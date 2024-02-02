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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 12:50

Гострудинспекция Башкирии вынесла предостережение ХК «Салават Юлаев»

ХК «Салават Юлаев» в Уфе вынесли предостережение

2 февраля 2024, 09:43
Фото: 1MI

Гострудинспекция Башкирии вынесла предостережение ХК «Салават Юлаев»

Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Гострудинспекция объявила предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев». Как пояснили в ведомстве, мера профилактики была применена в связи с опубликованной в СМИ информацией о блокировке налоговым органом счетов хоккейного клуба.

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Отмечается, что данная ситуация может повлечь за собой нарушение сроков выплаты заработной платы сотрудникам хоккейного клуба. К примеру, в 2023 году клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате на общую сумму свыше 230 миллионов рублей, за что юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

— Предостережение направлено в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства, — подчеркнули в Гострудинспекции.

Напомним, ранее стало известно, что счета хоккейного клуба в шести банках заблокированы по решению ФНС. Операции по счетам были приостановлены до погашения долгов по обязательным платежам в бюджет.

#Общество#Спорт#Деньги#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#Гострудинспекция
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