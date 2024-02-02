ХК «Салават Юлаев» в Уфе вынесли предостережение

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Гострудинспекция объявила предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев». Как пояснили в ведомстве, мера профилактики была применена в связи с опубликованной в СМИ информацией о блокировке налоговым органом счетов хоккейного клуба.
Отмечается, что данная ситуация может повлечь за собой нарушение сроков выплаты заработной платы сотрудникам хоккейного клуба. К примеру, в 2023 году клуб уже допускал возникновение задолженности по зарплате на общую сумму свыше 230 миллионов рублей, за что юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.
— Предостережение направлено в целях недопущения впредь работодателем подобных нарушений трудового законодательства, — подчеркнули в Гострудинспекции.
Напомним, ранее стало известно, что счета хоккейного клуба в шести банках заблокированы по решению ФНС. Операции по счетам были приостановлены до погашения долгов по обязательным платежам в бюджет.