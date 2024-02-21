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Хабиров обещал увольнение гендиректору «Салавата Юлаева»

Хабиров обещал увольнение гендиректору «Салавата Юлаева»

21 февраля 2024, 14:44
Фото: Скриншот шоу
Генеральный директор уфимского «Салават Юлаев» Ринат Баширов может лишиться позиции. Такая судьба у него может сложиться, если клуб провалится в предстоящем плей-офф. Об этом специалист заявил в ходе YouTube-шоу «Это хоккей, брат!».

Должности он может лишиться вместе с главным тренером Виктором Козловым. Исход их карьеры определит глава Башкирии Радий Хабиров. После неудачи клуба в минувшем году Баширов настаивал, что несправедливо лишать работы наставника команды.

«Если в этом году он задачу не выполнит, то будет уволен». Глава добавил: «Ты тоже, — поделился гост передачи.

Он рассказал, что часто давил на тренера при поражениях. Гендиректор переживал, что в руках Козлова его карьера. Сейчас уфимский клуб обеспечил себе выход в плей-офф. «Салават Юлаев» входит в тройку лучших клубов по итогам турнира на Востоке.

После 65 матчей на счету команды 86 очков. До начала плей-офф ей нужно провести три матча на своей территории.

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#Спорт#Уфа#ХК «Салават Юлаев»#Баширов Ринат Рашитович#Марина Шорина
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