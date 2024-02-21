Хабиров обещал увольнение гендиректору «Салавата Юлаева»

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Должности он может лишиться вместе с главным тренером Виктором Козловым. Исход их карьеры определит глава Башкирии Радий Хабиров. После неудачи клуба в минувшем году Баширов настаивал, что несправедливо лишать работы наставника команды.
«Если в этом году он задачу не выполнит, то будет уволен». Глава добавил: «Ты тоже, — поделился гост передачи.
Он рассказал, что часто давил на тренера при поражениях. Гендиректор переживал, что в руках Козлова его карьера. Сейчас уфимский клуб обеспечил себе выход в плей-офф. «Салават Юлаев» входит в тройку лучших клубов по итогам турнира на Востоке.
После 65 матчей на счету команды 86 очков. До начала плей-офф ей нужно провести три матча на своей территории.