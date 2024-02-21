Хабиров обещал увольнение гендиректору «Салавата Юлаева»

Он рассказал, что часто давил на тренера при поражениях. Гендиректор переживал, что в руках Козлова его карьера. Сейчас уфимский клуб обеспечил себе выход в плей-офф. «Салават Юлаев» входит в тройку лучших клубов по итогам турнира на Востоке.