«Салават Юлаев» остался без света из-за долгов

Проблемы с долгами всплывают не первый раз: год назад игроки и сотрудники сообщали о задержках зарплат. Тогда клуб задолжал почти 300 млн рублей, но руководство республики не разрешало брать деньги в кредит. Гендиректор Ринат Баширов обещал погасить задолженность к концу весны, но справился с бременем лишь летом.