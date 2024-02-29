«Салават Юлаев» остался без света из-за долгов

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
По неподтвержденной информации, представители клуба должны энергетикам более полутора миллионов рублей. Ранее сообщалось, что с 29 января налоговая приостановила все операции, а счета «Салавата Юлаева» арестовали.
Проблемы с долгами всплывают не первый раз: год назад игроки и сотрудники сообщали о задержках зарплат. Тогда клуб задолжал почти 300 млн рублей, но руководство республики не разрешало брать деньги в кредит. Гендиректор Ринат Баширов обещал погасить задолженность к концу весны, но справился с бременем лишь летом.
Текущие проблемы хотят решить в ближайшие месяцы. Как пишет Telegram-канал «Мутко против», свет отключили на площадке на улице Зорге. «Уфа-арена», где сегодня состоится первый матч команды в плей-офф, электричества не лишена.
Регулярный чемпионат КХЛ «Салават Юлаев» завершил на третьем месте в Восточной конференции. Борьбу за выход в четвертьфинал «Кубка Гагарина» уфимский клуб начнет на домашней арене — встреча с челябинским «Трактором» запланирована на 19 часов.