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Сварщик из Башкирии отпраздновал 25-летие и погиб в зоне СВО

Сварщик из Башкирии отпраздновал 25-летие и погиб в зоне СВО

26 февраля 2024, 13:29
Фото: Администрация Гафурийского района
Накануне, 25 февраля, в Гафурийском районе простились с погибшим на СВО Амиром Нигматуллиным. Электрогазосварщик 26 января этого года отпраздновал 25-летие, а уже 8 февраля погиб при выполнении боевых задач.

Прощание прошло в деревне Юзимяново. Молодой человек родился в селе Красноусольский и окончил Юзимяновскую школу. После этого Нигматуллин получил специальность в Салаватском механико-строительном колледже.

В декабре 2023 года молодой человек заключил контракт. Проститься с героем пришли родные и близкие, ветераны боевых действий, односельчане.

Слова соболезнования выразили также глава администрации района Фанзиль Чингизов, депутат Курултая РБ Загир Хакимов, местный военный комиссар Файруз Гимадиев.

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#Общество#Башкортостан#СВО#Похороны участников СВО#Гафурийский район#Марина Шорина
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