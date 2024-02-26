Сварщик из Башкирии отпраздновал 25-летие и погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Прощание прошло в деревне Юзимяново. Молодой человек родился в селе Красноусольский и окончил Юзимяновскую школу. После этого Нигматуллин получил специальность в Салаватском механико-строительном колледже.
В декабре 2023 года молодой человек заключил контракт. Проститься с героем пришли родные и близкие, ветераны боевых действий, односельчане.
Слова соболезнования выразили также глава администрации района Фанзиль Чингизов, депутат Курултая РБ Загир Хакимов, местный военный комиссар Файруз Гимадиев.