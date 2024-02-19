В страшном ДТП с иномаркой погибли 2 человека из «Лады»

Главный госинспектор по РБ Владимир Севастьянов рассказал, что недалеко от села Красноусольский столкнули Ford Focus и отечественная машина. Неизвестно, в каком состоянии находятся люди из иномарки, но для водителя и пассажира «Лады» все закончилось смертью.