В страшном ДТП с иномаркой погибли 2 человека из «Лады»

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Главный госинспектор по РБ Владимир Севастьянов рассказал, что недалеко от села Красноусольский столкнули Ford Focus и отечественная машина. Неизвестно, в каком состоянии находятся люди из иномарки, но для водителя и пассажира «Лады» все закончилось смертью.
Севастьянов отправился на место для координации действий подчиненных и выяснения обстоятельств случившегося. Там работают правоохранительные органы и экстренные службы.
Ранее стало известно, что в республике за прошлый год случилось 3,5 тысячи ДТП. Погибли в них 390 человек.