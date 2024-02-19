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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В страшном ДТП с иномаркой погибли 2 человека из «Лады»

В страшном ДТП с иномаркой погибли 2 человека из «Лады»

19 февраля 2024, 14:25
Фото: ГИБДД по РБ
В Гафурийском районе Башкирии сегодня случилось смертельное ДТП. В результате погибли два человека, которые находились в салоне «Лады».

Главный госинспектор по РБ Владимир Севастьянов рассказал, что недалеко от села Красноусольский столкнули Ford Focus и отечественная машина. Неизвестно, в каком состоянии находятся люди из иномарки, но для водителя и пассажира «Лады» все закончилось смертью.

Севастьянов отправился на место для координации действий подчиненных и выяснения обстоятельств случившегося. Там работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Ранее стало известно, что в республике за прошлый год случилось 3,5 тысячи ДТП. Погибли в них 390 человек.

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#Происшествия#Башкортостан#ДТП#Смерть#Гафурийский район#Марина Шорина
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