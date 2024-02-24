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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

В Зилаирском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Яманаевым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Яманаевым

24 февраля 2024, 11:57

В Зилаирском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Русланом Яманаевым

Об этом сообщил Глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов у себя в соцсетях

В Зилаирском районе Башкирии прошла церемония прощания с участником СВО Русланом Яманаевым. Об этом сообщил Борис Мелкоедов, Глава администрации Зилаирского района у себя в соцсетях.

Руслан исполнял обязанности наводчика в элитном подразделении десантников. Уроженец деревни Шанское, Руслан Яманаев, был почтен посмертно государственной наградой за храбрость. Его брат продолжает находиться в районе специальной военной операции.

Глава районной администрации Борис Мелкоедов также выразил свои соболезнования.
Он написал, чтобы родные и близкие знали, что он желает, чтобы его душа обрела покой, а земля была для него пухом.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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