В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Русланом Яманаевым

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Зилаирском районе Башкирии прошла церемония прощания с участником СВО Русланом Яманаевым. Об этом сообщил Борис Мелкоедов, Глава администрации Зилаирского района у себя в соцсетях.
Руслан исполнял обязанности наводчика в элитном подразделении десантников. Уроженец деревни Шанское, Руслан Яманаев, был почтен посмертно государственной наградой за храбрость. Его брат продолжает находиться в районе специальной военной операции.
Глава районной администрации Борис Мелкоедов также выразил свои соболезнования.
Он написал, чтобы родные и близкие знали, что он желает, чтобы его душа обрела покой, а земля была для него пухом.