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Published Сегодня, 10:19

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Под Авдеевкой погиб участник СВО из Калтасинского района Башкирии

Выходец удмуртской деревни в Башкирии погиб на СВО

26 февраля 2024, 10:19
Фото: 1MI

Под Авдеевкой погиб участник СВО из Калтасинского района Башкирии

Мужчина трудился во благо сельского хозяйства, а осенью прошлого года принял решение встать в ряды вооружённых сил.

В Калтасинском районе похоронили Евгения Шартдинова, погибшего на СВО. Об этом рассказала районная газета «Калтасинская заря».

Евгений Шартдинов родился 1 декабря 1975 года в деревне Тойкино Калтасинского района, населённой преимущественно удмуртами. В 6 лет Евгений пошёл в школу №2 села Краснохолмский, однако затем перевёлся в коррекционную школу города Янаул. Со школы он выпустился в 1993 году. Тогда же устроился животноводом в колхоз «Урал», где трудился в течение 22 лет.

В 2018 году стал рабочим крестьянского фермерского хозяйства. В сентябре 2023 года подписал контракт с ВС РФ и отправился на фронт. В феврале 2024 года мужчина погиб по Авдеевкой.

Церемония прощания состоялась 24 февраля.

Месяц назад в Калтасинском районе проводили в последний путь сварщика, который дожил до 32 лет.

Тридцатидвухлетний сварщик из Башкирии погиб на СВО на территории Украины
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Калтасинский район
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