Выходец удмуртской деревни в Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Калтасинском районе похоронили Евгения Шартдинова, погибшего на СВО. Об этом рассказала районная газета «Калтасинская заря».
Евгений Шартдинов родился 1 декабря 1975 года в деревне Тойкино Калтасинского района, населённой преимущественно удмуртами. В 6 лет Евгений пошёл в школу №2 села Краснохолмский, однако затем перевёлся в коррекционную школу города Янаул. Со школы он выпустился в 1993 году. Тогда же устроился животноводом в колхоз «Урал», где трудился в течение 22 лет.
В 2018 году стал рабочим крестьянского фермерского хозяйства. В сентябре 2023 года подписал контракт с ВС РФ и отправился на фронт. В феврале 2024 года мужчина погиб по Авдеевкой.
Церемония прощания состоялась 24 февраля.
Месяц назад в Калтасинском районе проводили в последний путь сварщика, который дожил до 32 лет.