Выходец удмуртской деревни в Башкирии погиб на СВО

Евгений Шартдинов родился 1 декабря 1975 года в деревне Тойкино Калтасинского района, населённой преимущественно удмуртами. В 6 лет Евгений пошёл в школу №2 села Краснохолмский, однако затем перевёлся в коррекционную школу города Янаул. Со школы он выпустился в 1993 году. Тогда же устроился животноводом в колхоз «Урал», где трудился в течение 22 лет.