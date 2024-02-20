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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Малыши в Башкирии засмотрелись на мультики и не пустили мать домой

Малыши в Башкирии засмотрелись на мультики и не пустили мать домой

20 февраля 2024, 13:51
Фото: Изображение Midjourney
В Кумертау двое малышей двух и трех лет заперлись в квартире. Замок пришлось взламывать спасателям, чтобы мать добралась до детей. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Сюжет
Дети

Родительница отошла в магазин и оставила детей дома. Они закрыли дверь изнутри, но когда женщина вернулась, сама открыть ее уже не смогла. Ей на помощь приехали специалисты МЧС.

Дети, к слову, не получили никаких увечий за это время. Они засмотрелись на мультики.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик и трехмесячная девочка несколько дней жили с телами погибших родителей. Отец при этом был родом из Башкирии. Малыши ослабевали от голода, а девочка-младенец почти не шевелилась от обезвоживания.

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#Общество#Дети#Башкортостан#Соцсети#МЧС#Квартира#Кумертау#Марина Шорина
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