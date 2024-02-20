Малыши в Башкирии засмотрелись на мультики и не пустили мать домой

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик и трехмесячная девочка несколько дней жили с телами погибших родителей. Отец при этом был родом из Башкирии. Малыши ослабевали от голода, а девочка-младенец почти не шевелилась от обезвоживания.