Малыши в Башкирии засмотрелись на мультики и не пустили мать домой

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Родительница отошла в магазин и оставила детей дома. Они закрыли дверь изнутри, но когда женщина вернулась, сама открыть ее уже не смогла. Ей на помощь приехали специалисты МЧС.
Дети, к слову, не получили никаких увечий за это время. Они засмотрелись на мультики.
Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик и трехмесячная девочка несколько дней жили с телами погибших родителей. Отец при этом был родом из Башкирии. Малыши ослабевали от голода, а девочка-младенец почти не шевелилась от обезвоживания.