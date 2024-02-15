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Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Школьник спас женщину-продавца от пьяных грабителей в Башкирии, но сам был избит

15 февраля 2024, 16:58
В Туймазах 14-летний школьник заступился за женщину-продавца, когда двое пьяных мужчин не заплатили за товар. Подробности озвучил Telegram-канал Mash Batash.

Конфликт начался, когда злоумышленники вышли из магазина, не заплатив за пивной напиток. Кассир выбежала за ними и пыталась отобрать товар, за что один из мужчин замахнулся на нее бутылкой.

В результате школьник заступился за женщину. За такое решение мальчика избили, а его мобильный, который выпал при потасовке, забрали.

Ранее судимых нападавших задержали и завели на них новое уголовное дело. Родители гордятся школьником.

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