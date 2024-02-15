Школьник спас женщину-продавца от пьяных грабителей в Башкирии, но сам был избит

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Конфликт начался, когда злоумышленники вышли из магазина, не заплатив за пивной напиток. Кассир выбежала за ними и пыталась отобрать товар, за что один из мужчин замахнулся на нее бутылкой.
В результате школьник заступился за женщину. За такое решение мальчика избили, а его мобильный, который выпал при потасовке, забрали.
Ранее судимых нападавших задержали и завели на них новое уголовное дело. Родители гордятся школьником.