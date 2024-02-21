Уфимцы связывают сбой в «Алга» с блокировкой QIWI банка

Создатели «Алги» написали у себя на сайте, что проблемы действительно объясняются работой финансовой организации. Теперь в мобильном приложении невозможно пополнить не только транспортную карту, но и социальный проездной. Также недоступная покупка виртуальной карты и абонемента.