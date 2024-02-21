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Posted Сегодня, 15:08

Published Сегодня, 15:08

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

Уфимцы связывают сбой в «Алга» с блокировкой QIWI банка

Уфимцы связывают сбой в «Алга» с блокировкой QIWI банка

21 февраля 2024, 15:08
Фото: 1MI
Уфимцы сообщили о проблемах при пополнении карты жителя республика «Алга». Об этом горожане пишут в Telegram-канале Ufa_RB.

По их словам, сегодня весь день они не могут пополнить баланс. Возможные способы внесения средств, среди которых СБП и банковская карта, помечены серым цветом. Снизу написано, что услуга временно недоступна.

Жители Башкирии связывают проблему с отзывом лицензии у QIWI банка. Об этом сегодня объявил Центробанк, который заявил, что все финансовые операции компании заблокированы. Якобы QIWI банк был оператором ряда систем денежных переводов.

Создатели «Алги» написали у себя на сайте, что проблемы действительно объясняются работой финансовой организации. Теперь в мобильном приложении невозможно пополнить не только транспортную карту, но и социальный проездной. Также недоступная покупка виртуальной карты и абонемента.

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#Общество#Башкортостан#Соцсети#Марина Шорина
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