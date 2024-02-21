Уфимцы связывают сбой в «Алга» с блокировкой QIWI банка

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
По их словам, сегодня весь день они не могут пополнить баланс. Возможные способы внесения средств, среди которых СБП и банковская карта, помечены серым цветом. Снизу написано, что услуга временно недоступна.
Жители Башкирии связывают проблему с отзывом лицензии у QIWI банка. Об этом сегодня объявил Центробанк, который заявил, что все финансовые операции компании заблокированы. Якобы QIWI банк был оператором ряда систем денежных переводов.
Создатели «Алги» написали у себя на сайте, что проблемы действительно объясняются работой финансовой организации. Теперь в мобильном приложении невозможно пополнить не только транспортную карту, но и социальный проездной. Также недоступная покупка виртуальной карты и абонемента.