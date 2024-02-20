С марта будут расти цены на несезонные овощи и некоторые непродовольственные товары

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По словам Продановой, основной момент, ведущий к повышению цен, — это инфляция, прогнозируемая в марте на уровне 8,1% согласно оценкам Минэкономразвития РФ.
«Вместе с общим ростом цен мы ожидаем подъема стоимости нескольких товарных категорий, связанных с сезонностью. В марте традиционно отмечается увеличение цен на столовые овощи. С приходом весны цены на сельхозпродукцию, включая картофель, лук, белокочанную капусту, огурцы и помидоры, также увеличиваются», — пояснила Проданова в интервью для «Подмосковье сегодня».
Также ожидается повышение цен на табачную продукцию. Вступление в силу с 1 марта новых правил маркировки никотинсодержащих товаров немедленно отразится на стоимости сигарет.
«В непродовольственном секторе также прогнозируется серьезное подорожание. Производители мебели уже объявили о повышении цен с начала марта. Особенно это коснется корпусной мебели, стоимость которой поднимется на 10-15%», — добавила эксперт.