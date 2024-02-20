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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

С марта будут расти цены на несезонные овощи и некоторые непродовольственные товары

С марта будут расти цены на несезонные овощи и некоторые непродовольственные товары

20 февраля 2024, 05:27
Фото: 1MI
С начала марта ожидается подъем цен на несезонные овощи и некоторые непродовольственные товары. Об этом рассказала экономист Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам Продановой, основной момент, ведущий к повышению цен, — это инфляция, прогнозируемая в марте на уровне 8,1% согласно оценкам Минэкономразвития РФ.

«Вместе с общим ростом цен мы ожидаем подъема стоимости нескольких товарных категорий, связанных с сезонностью. В марте традиционно отмечается увеличение цен на столовые овощи. С приходом весны цены на сельхозпродукцию, включая картофель, лук, белокочанную капусту, огурцы и помидоры, также увеличиваются», — пояснила Проданова в интервью для «Подмосковье сегодня».

Также ожидается повышение цен на табачную продукцию. Вступление в силу с 1 марта новых правил маркировки никотинсодержащих товаров немедленно отразится на стоимости сигарет.

«В непродовольственном секторе также прогнозируется серьезное подорожание. Производители мебели уже объявили о повышении цен с начала марта. Особенно это коснется корпусной мебели, стоимость которой поднимется на 10-15%», — добавила эксперт.

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