С марта будут расти цены на несезонные овощи и некоторые непродовольственные товары

«Вместе с общим ростом цен мы ожидаем подъема стоимости нескольких товарных категорий, связанных с сезонностью. В марте традиционно отмечается увеличение цен на столовые овощи. С приходом весны цены на сельхозпродукцию, включая картофель, лук, белокочанную капусту, огурцы и помидоры, также увеличиваются», — пояснила Проданова в интервью для «Подмосковье сегодня».