В Башкирии в начале 2024 года произвели на 55 млн меньше яиц, чем годом ранее

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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В январе 2024 года в Башкирии произведено 15,4 млн куриных яиц. Это на 78,1% меньше, чем в январе прошлого года. Тогда производители выпустили 70,2 млн штук этого продукта. Сравнение приводит «Коммерсантъ-Уфа».
Ранее мы рассказывали о том, что в России в прошлом году было выявлено 77 очагов птичьего гриппа. На птицефабрике «Башкирская» пришлось уничтожить 18,25 млн яиц. Поэтому, например, в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрём 2022 года производство снизилось почти в 6 раз.
По информации «Коммерсантъ-Уфа», производство яиц снизилось не только в Башкирии, но и в целом в Приволжском федеральном округе — с 807,7 млн до 764,9 млн.
В начале года цены на яйца начали резко снижаться — почти на 20%, однако по сравнению с прошлым годом они стоят дороже в полтора раза. Но в течение первых двух недель февраля цены на яйца вновь начали расти — на 0,55% к 12 февраля. Недавно группа компаний «Таврос» заявила о скором возобновлении выпуска продукции.