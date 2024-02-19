В Башкирии в начале 2024 года произвели на 55 млн меньше яиц, чем годом ранее

В начале года цены на яйца начали резко снижаться — почти на 20%, однако по сравнению с прошлым годом они стоят дороже в полтора раза. Но в течение первых двух недель февраля цены на яйца вновь начали расти — на 0,55% к 12 февраля. Недавно группа компаний «Таврос» заявила о скором возобновлении выпуска продукции.