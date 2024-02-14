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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

В птицефабрику «Башкирская» в Авдоне завезли первую партию птиц

В птицефабрике «Башкирская», где произошёл птичий грипп, появились первые цыплята

14 февраля 2024, 09:19
Фото: mkset.ru

В птицефабрику «Башкирская» в Авдоне завезли первую партию птиц

Первых яиц придётся ждать несколько месяцев.

В птицефабрику «Башкирская» в Уфимском районе завезли первую партию птиц. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Таврос», являющейся владельцем предприятия.

О том, что завоз молодняка планируется в птицефабрику планируется в феврале, ранее сообщали республиканские власти. Однако продукцию в виде столовых яиц предприятие сможет поставлять лишь летом. Ожидается, что за 2024 год выпуск столовых яиц составит около 100 млн штук.

На данный момент в птицефабрику привезли 50 тыс голов несушек породы «Ломан».

В 2023 году предприятие пережило птичий грипп, как и несколько других подобных заводов в России. Было уничтожено более 18 млн яиц, 3 млн кур и 70 тонн мясной продукции. О том, как село Авдон пережило событие, читайте в нашем материале.

«Наше село умирает». Репортаж из Авдона, где на птицефабрике нашли птичий грипп
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#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Авдон#Авдонская птицефабрика
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