В птицефабрике «Башкирская», где произошёл птичий грипп, появились первые цыплята

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В птицефабрику «Башкирская» в Уфимском районе завезли первую партию птиц. Об этом рассказали в пресс-службе группы компаний «Таврос», являющейся владельцем предприятия.
О том, что завоз молодняка планируется в птицефабрику планируется в феврале, ранее сообщали республиканские власти. Однако продукцию в виде столовых яиц предприятие сможет поставлять лишь летом. Ожидается, что за 2024 год выпуск столовых яиц составит около 100 млн штук.
На данный момент в птицефабрику привезли 50 тыс голов несушек породы «Ломан».
В 2023 году предприятие пережило птичий грипп, как и несколько других подобных заводов в России. Было уничтожено более 18 млн яиц, 3 млн кур и 70 тонн мясной продукции. О том, как село Авдон пережило событие, читайте в нашем материале.