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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Из-за птичьего гриппа в Башкирии уничтожено не менее 25% поголовья

Уничтожены миллионы яиц и птиц. Стали известны масштабы эпидемии в Башкирии

11 января 2024, 04:05
Фото: 1MI

Из-за птичьего гриппа в Башкирии уничтожено не менее 25% поголовья

В России в 2023 году было выявлено 77 очагов заболевания.

Из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» пришлось уничтожить 18,25 млн яиц, 3,25 млн кур и 70 тонн мяса. Об этом рассказал председатель Госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин на заседании комитета по аграрным вопросам в Курултае.

Птичий грипп в Авдоне был обнаружен в августе 2023 года. Для ликвидации последствий заболевания пришлось сжигать поголовье птиц. Жители ближайших сёл, деревень и владельцы садовых участков жаловались на невыносимый запах гари.

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Башкирия оказалась не единственным регионом в стране, где в 2023 году обнаружен птичий грипп. Было выявлено 77 очагов, передаёт слова чиновника «Коммерсантъ-Уфа». Эпидемия привела к потере не менее четверти всего поголовья птицы в республике.

С декабря 2022 года собственником АО «Птицефабрика „Башкирская“ стала группа компаний „Таврос“. Её бенефициаром является сельскохозяйственный магнат Рустем Миргалимов, управляющий партнёр фонда AVG Capital Partners, зарегистрированной в Кипре.

Птичий грипп на птицефабрике «Башкирская» стал одной из причин дефицита яиц в республике и резкого роста цен. В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрём 2022 года производство этого продукта снизилось в 5,9 раз. В этом году предприятие должно заработать снова — завоз молодняка в Авдон ожидается в следующем месяце, однако первые яйца на полках появятся не скоро.

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Федеральные власти анонсировали начало поставок яиц из Азербайджана и Турции. Неизвестно, будут ли они реализовываться в Башкирии, но экономисты высказались о том, способно ли иностранное вмешательство навредить местным производителям.

#Общество#Экономика#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Птичий грипп#Яйца
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