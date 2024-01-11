Уничтожены миллионы яиц и птиц. Стали известны масштабы эпидемии в Башкирии

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» пришлось уничтожить 18,25 млн яиц, 3,25 млн кур и 70 тонн мяса. Об этом рассказал председатель Госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин на заседании комитета по аграрным вопросам в Курултае.
Птичий грипп в Авдоне был обнаружен в августе 2023 года. Для ликвидации последствий заболевания пришлось сжигать поголовье птиц. Жители ближайших сёл, деревень и владельцы садовых участков жаловались на невыносимый запах гари.
Башкирия оказалась не единственным регионом в стране, где в 2023 году обнаружен птичий грипп. Было выявлено 77 очагов, передаёт слова чиновника «Коммерсантъ-Уфа». Эпидемия привела к потере не менее четверти всего поголовья птицы в республике.
С декабря 2022 года собственником АО «Птицефабрика „Башкирская“ стала группа компаний „Таврос“. Её бенефициаром является сельскохозяйственный магнат Рустем Миргалимов, управляющий партнёр фонда AVG Capital Partners, зарегистрированной в Кипре.
Птичий грипп на птицефабрике «Башкирская» стал одной из причин дефицита яиц в республике и резкого роста цен. В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрём 2022 года производство этого продукта снизилось в 5,9 раз. В этом году предприятие должно заработать снова — завоз молодняка в Авдон ожидается в следующем месяце, однако первые яйца на полках появятся не скоро.
Федеральные власти анонсировали начало поставок яиц из Азербайджана и Турции. Неизвестно, будут ли они реализовываться в Башкирии, но экономисты высказались о том, способно ли иностранное вмешательство навредить местным производителям.