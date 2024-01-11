Уничтожены миллионы яиц и птиц. Стали известны масштабы эпидемии в Башкирии

Птичий грипп на птицефабрике «Башкирская» стал одной из причин дефицита яиц в республике и резкого роста цен. В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрём 2022 года производство этого продукта снизилось в 5,9 раз. В этом году предприятие должно заработать снова — завоз молодняка в Авдон ожидается в следующем месяце, однако первые яйца на полках появятся не скоро.