Бизнесмен Сутягинский не намерен отказываться от имущественных прав

Напомним: Михаил Сутягинский и его брат возвели в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана охарактеризовали эти инвестиционные проекты как прорывные. На открытии предприятий присутствовал сам президент республики (тогда этот пост занимал Нурсултан Назарбаев). Предприятия отлично развивались. Но после смены власти в стране заводы российского бизнесмена столкнулись с рейдерскими атаками, затем им пришлось преодолевать сложности с энерго- и водоснабжением, возникшие с подачи чиновников на местах. В довершение всего этого давление на бизнес Сутягинских начали оказывать казахстанские банки, которые выдвинули инвесторам требование досрочно вернуть средства, выделенные на финансирование инвестпроектов.