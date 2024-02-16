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Бизнесмен Сутягинский не намерен отказываться от имущественных прав

Бизнесмен Сутягинский не намерен отказываться от имущественных прав

16 февраля 2024, 18:50
Фото: 1MI
О своем объявлении в розыск в Казахстане основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский узнал из средств массовой информации. До этого момента российский бизнесмен не получал никаких официальных запросов по уголовному делу, по которому он якобы проходит подозреваемым.

«Мы считаем обвинения в адрес российского бизнесмена беспочвенными и абсолютно надуманными», — сообщил официальный представитель компании. Об этом пишет gorod55.

Сегодня уроженец Казахстана Михаил Сутягинский имеет российское гражданство, живет и работает в России и не скрывается от следственных органов.

Не исключено, что объявление российского бизнесмена в розыск пытаются использовать в качестве инструмента давления на него.

Сейчас Михаил Сутягинский, в активах которого — компании из сферы нефтехима и АПК, пытается через Международный арбитражный суд вернуть инвестиции, вложенные в экономику республики Казахстан.

Ранее в Казахстане были национализированы три принадлежащих Сутягинскому предприятия. Предприниматель заявил о намерении отстаивать свои имущественные права. Его представители уже передали соответствующее обращение в Генпрокуратуру России.

Напомним: Михаил Сутягинский и его брат возвели в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана охарактеризовали эти инвестиционные проекты как прорывные. На открытии предприятий присутствовал сам президент республики (тогда этот пост занимал Нурсултан Назарбаев). Предприятия отлично развивались. Но после смены власти в стране заводы российского бизнесмена столкнулись с рейдерскими атаками, затем им пришлось преодолевать сложности с энерго- и водоснабжением, возникшие с подачи чиновников на местах. В довершение всего этого давление на бизнес Сутягинских начали оказывать казахстанские банки, которые выдвинули инвесторам требование досрочно вернуть средства, выделенные на финансирование инвестпроектов.

В результате заводы оказались национализированы. Причем после этого дела на производствах настолько запустили, что предприятия уже не могут снова запустить в работу. Тем не менее Михаил Сутягинский не сдается, пытаясь вернуть вложенные инвестиции через суд. Примечательно, что сразу после анонсированного им решения подать иск в Международный арбитражный суд Казахстан распространил сообщение об объявлении российского бизнесмена в розыск по уголовному делу.

#Общество
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