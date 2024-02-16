Бизнесмен Сутягинский не намерен отказываться от имущественных прав

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
«Мы считаем обвинения в адрес российского бизнесмена беспочвенными и абсолютно надуманными», — сообщил официальный представитель компании. Об этом пишет gorod55.
Сегодня уроженец Казахстана Михаил Сутягинский имеет российское гражданство, живет и работает в России и не скрывается от следственных органов.
Не исключено, что объявление российского бизнесмена в розыск пытаются использовать в качестве инструмента давления на него.
Сейчас Михаил Сутягинский, в активах которого — компании из сферы нефтехима и АПК, пытается через Международный арбитражный суд вернуть инвестиции, вложенные в экономику республики Казахстан.
Ранее в Казахстане были национализированы три принадлежащих Сутягинскому предприятия. Предприниматель заявил о намерении отстаивать свои имущественные права. Его представители уже передали соответствующее обращение в Генпрокуратуру России.
Напомним: Михаил Сутягинский и его брат возвели в Казахстане три завода — «Биохим», «Силициум» и ТОО «Баско». В свое время власти Казахстана охарактеризовали эти инвестиционные проекты как прорывные. На открытии предприятий присутствовал сам президент республики (тогда этот пост занимал Нурсултан Назарбаев). Предприятия отлично развивались. Но после смены власти в стране заводы российского бизнесмена столкнулись с рейдерскими атаками, затем им пришлось преодолевать сложности с энерго- и водоснабжением, возникшие с подачи чиновников на местах. В довершение всего этого давление на бизнес Сутягинских начали оказывать казахстанские банки, которые выдвинули инвесторам требование досрочно вернуть средства, выделенные на финансирование инвестпроектов.
В результате заводы оказались национализированы. Причем после этого дела на производствах настолько запустили, что предприятия уже не могут снова запустить в работу. Тем не менее Михаил Сутягинский не сдается, пытаясь вернуть вложенные инвестиции через суд. Примечательно, что сразу после анонсированного им решения подать иск в Международный арбитражный суд Казахстан распространил сообщение об объявлении российского бизнесмена в розыск по уголовному делу.