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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Отсутствие речи у детей может быть симптомом серьезных заболеваний

Отсутствие речи у детей может быть симптомом серьезных заболеваний

15 февраля 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney
Каждый родитель с нетерпением ждет момента, когда их малыш произнесет свои первые слова. Однако, если этот момент задерживается, это может вызвать беспокойство. Специалист по логопедии Наталья Абузарова рассказывает о возможных причинах таких задержек.

Одной из причин отсутствия речи у детей может быть умственная отсталость или олигофрения, вызванная необратимым повреждением коры головного мозга во время развития плода в утробе матери. Это состояние обычно возникает в первом триместре беременности, когда формируется центральная нервная система, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Чем серьезнее умственная отсталость, тем меньше развитие речи или вовсе ее отсутствие. Отсутствие речи является характерным признаком умственной отсталости и часто наблюдается у детей с синдромом Дауна», — объясняет специалист.

Однако, отсутствие способности говорить может быть вызвано и социальными факторами.

«Социальное изоляция и недостаток внимания со стороны родителей также могут привести к отсутствию речи у ребенка. В таких случаях мы говорим о педагогическом запущенном состоянии, вызванном отсутствием активного участия в воспитании и развитии», — добавляет логопед.

Родители должны быть бдительны и в случае задержки развития речи обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и помощи.

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