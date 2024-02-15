Отсутствие речи у детей может быть симптомом серьезных заболеваний

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Одной из причин отсутствия речи у детей может быть умственная отсталость или олигофрения, вызванная необратимым повреждением коры головного мозга во время развития плода в утробе матери. Это состояние обычно возникает в первом триместре беременности, когда формируется центральная нервная система, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Чем серьезнее умственная отсталость, тем меньше развитие речи или вовсе ее отсутствие. Отсутствие речи является характерным признаком умственной отсталости и часто наблюдается у детей с синдромом Дауна», — объясняет специалист.
Однако, отсутствие способности говорить может быть вызвано и социальными факторами.
«Социальное изоляция и недостаток внимания со стороны родителей также могут привести к отсутствию речи у ребенка. В таких случаях мы говорим о педагогическом запущенном состоянии, вызванном отсутствием активного участия в воспитании и развитии», — добавляет логопед.
Родители должны быть бдительны и в случае задержки развития речи обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и помощи.