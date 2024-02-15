Отсутствие речи у детей может быть симптомом серьезных заболеваний

Одной из причин отсутствия речи у детей может быть умственная отсталость или олигофрения, вызванная необратимым повреждением коры головного мозга во время развития плода в утробе матери. Это состояние обычно возникает в первом триместре беременности, когда формируется центральная нервная система, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».