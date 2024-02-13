Вечером 13 февраля Уфу вновь сковали 10-балльные пробки

Примечательно, что утром сегодняшнего дня движение оказалось практически полностью парализовано на выезде из микрорайона Сипайлово. Улица Маршала Жукова почти неподвижна от Седова (возле ТЦ «Парус») до самого выезда из микрорайона. «Кульминации» пробка достигает напротив «Планеты» — по словам очевидцев, на подъёме, перед пешеходным переходом застряли две фуры.