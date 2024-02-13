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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Загруженность уфимских дорог вечером 13 февраля вновь составила 10 баллов

Вечером 13 февраля Уфу вновь сковали 10-балльные пробки

13 февраля 2024, 13:35
Фото: 1MI

Загруженность уфимских дорог вечером 13 февраля вновь составила 10 баллов

Движение по городу сегодня было затруднено в течение всего дня.

Вечером 13 февраля Уфу вновь сковали пробки. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает загруженность дорог в девять баллов из десяти возможных.

Наиболее сложная обстановка на данный момент складывается в Советском районе, а также в центре города. Почти все главные улицы на интерактивной карте подсвечены бордовым цветом, что свидетельствует о крайней степени загруженности проезжей части.

Фото: Яндекс Карты

«Стоят» улицы Города Галле, Зорге, Пархоменко, Айская, Революционная, Достоевского, 50 лест СССР, бульвар Ибрагимова, проспект Октября и др.

Примечательно, что утром сегодняшнего дня движение оказалось практически полностью парализовано на выезде из микрорайона Сипайлово. Улица Маршала Жукова почти неподвижна от Седова (возле ТЦ «Парус») до самого выезда из микрорайона. «Кульминации» пробка достигает напротив «Планеты» — по словам очевидцев, на подъёме, перед пешеходным переходом застряли две фуры.

#Общество#Город#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Азамат Нухов
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