«Объявите выходной для жителей Сипайлово»: Уфа встала в пробках ранним утром

Самая сложная ситуация — в Сипайлово. Улица Маршала Жукова почти неподвижна от Седова (возле ТЦ «Парус») до самого выезда из микрорайона. Машины на улице Юрия Гагарина с трудом едут от остановки «Ателье мод» до ТЦ «Олимп». От начала до конца окрашена в бордовый цвет правая полоса на улице Баязита Бикбая. Кульминации пробка достигает напротив «Планеты» — по словам очевидцев, на подъёме, перед пешеходным переходом застряли две фуры.