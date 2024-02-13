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Утренние пробки в Уфе достигли 10 баллов

«Объявите выходной для жителей Сипайлово»: Уфа встала в пробках ранним утром

13 февраля 2024, 03:58
Фото: 1MI

Утренние пробки в Уфе достигли 10 баллов

Уфимцы задаются вопросами, что не так с городскими дорогами, боятся опоздать на работу или занятия, но некоторые задумываются о том, чтобы не испытывать судьбу, а развернуться и поехать отсыпаться.

Уфимцы попали в пробки с раннего утра. По данным сервисов Яндекс.Карты и 2GIS, пробки достигли 10 баллов.

Самая сложная ситуация — в Сипайлово. Улица Маршала Жукова почти неподвижна от Седова (возле ТЦ «Парус») до самого выезда из микрорайона. Машины на улице Юрия Гагарина с трудом едут от остановки «Ателье мод» до ТЦ «Олимп». От начала до конца окрашена в бордовый цвет правая полоса на улице Баязита Бикбая. Кульминации пробка достигает напротив «Планеты» — по словам очевидцев, на подъёме, перед пешеходным переходом застряли две фуры.

Фото: Скриншот / 2gis.ru

Большие проблемы возникают у тех, кто выехал на Уфимское шоссе. Также на севере города заторы образовались на выезде из Инорса как в сторону Сипайлово (поток «стоит» от ТЭЦ), так и в Черниковку (затор — от перекрёстка улицы Сельской Богородской с Валерия Лесунова до Перспективной). Перегружен оказался и Шакшинский мост.

Фото: Скриншот / 2gis.ru

Местами затруднено движение на Российской, проспекте Октября, улицах Блюхера, Рихарда Зорге, Менделеева.

На юге города затор начинается возле ЖК «Некрасовский» (улица Сочинская), переходит на улицу Заки Валиди и заканчивается лишь возле сада Аксакова. Пробка на Нагаевском шоссе растянулась от Жилино до улицы Пугачёва. На Оренбургском тракте — от Зубово до Бельского моста. На Дёмском шоссе — от Дёмы до Бельского моста. Кроме того, пробки образовались на выезде из Затона.

#Общество#Уфа#Дороги#Снег#Новости Башкирии#Транспорт#Пробки#Идэль Гумеров
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