«Объявите выходной для жителей Сипайлово»: Уфа встала в пробках ранним утром

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:00
Уфимцы попали в пробки с раннего утра. По данным сервисов Яндекс.Карты и 2GIS, пробки достигли 10 баллов.
Самая сложная ситуация — в Сипайлово. Улица Маршала Жукова почти неподвижна от Седова (возле ТЦ «Парус») до самого выезда из микрорайона. Машины на улице Юрия Гагарина с трудом едут от остановки «Ателье мод» до ТЦ «Олимп». От начала до конца окрашена в бордовый цвет правая полоса на улице Баязита Бикбая. Кульминации пробка достигает напротив «Планеты» — по словам очевидцев, на подъёме, перед пешеходным переходом застряли две фуры.
Большие проблемы возникают у тех, кто выехал на Уфимское шоссе. Также на севере города заторы образовались на выезде из Инорса как в сторону Сипайлово (поток «стоит» от ТЭЦ), так и в Черниковку (затор — от перекрёстка улицы Сельской Богородской с Валерия Лесунова до Перспективной). Перегружен оказался и Шакшинский мост.
Местами затруднено движение на Российской, проспекте Октября, улицах Блюхера, Рихарда Зорге, Менделеева.
На юге города затор начинается возле ЖК «Некрасовский» (улица Сочинская), переходит на улицу Заки Валиди и заканчивается лишь возле сада Аксакова. Пробка на Нагаевском шоссе растянулась от Жилино до улицы Пугачёва. На Оренбургском тракте — от Зубово до Бельского моста. На Дёмском шоссе — от Дёмы до Бельского моста. Кроме того, пробки образовались на выезде из Затона.