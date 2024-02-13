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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Число безработных в Башкирии почти не изменилось

Стали известные новые данные о безработице в Башкирии

13 февраля 2024, 08:02
Фото: 1MI

Число безработных в Башкирии почти не изменилось

Уровень безработицы оказался ниже, чем в среднем в Приволжском федеральном уровне, но выше, чем в Татарстане.

Безработица в Башкирии сохраняется на исторически низких значениях. По данным Башкортостанстата, к концу ноября 2023 года процент безработицы был таким же, как и 5 месяцев назад.

Численность рабочей силы в Башкирии снизилась к концу осени. Общее количество занятых и безработных старше 15 лет в период с сентября по ноябрь 2023 года составляло 1 млн 939,2 тыс человек. Для сравнения, с августа по октябрь численность рабочей силы составляла на 3,2 тыс человек больше.

Занятыми в период с сентября по ноябрь являлись 1 млн 896,7 тыс человек. Это категория лиц старше 15 лет, которые выполняют любую деятельность, связанную с производством товаров или услуг за зарплату или прибыль. Исходя из этого, безработными в Башкирии по последним данным являются 42,5 тыс человек — это на 300 человек больше, чем в прошлый период. Уровень безработицы остался прежним — 2,2%.

В среднем по Приволжскому федеральному округу безработица составляет 3% — по сравнению с прежним периодом этот показатель вырос на 0,8%. Самая низкая безработица так же фиксируется в Нижегородской области — 1,5% рабочей силы. В Татарстане — 2%, в Марий Эл — 3,1%.

Число незанятых граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения, в декабре 2023 года оказалось минимальным с начала 2023 года — 12,6 тыс человек.

Недавно статистики представили отчёт о численности населения в регионе. Исходя из данных, предоставленных ими, мы проанализировали масштаб убыли населения из районов и городов Башкирии.

Вымирающие районы. Названы муниципалитеты Башкирии с самой высокой убылью населения
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#Общество#Экономика#Безработица#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рынок труда#Идэль Гумеров#Башкортостанстат
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