Стали известные новые данные о безработице в Башкирии

Занятыми в период с сентября по ноябрь являлись 1 млн 896,7 тыс человек. Это категория лиц старше 15 лет, которые выполняют любую деятельность, связанную с производством товаров или услуг за зарплату или прибыль. Исходя из этого, безработными в Башкирии по последним данным являются 42,5 тыс человек — это на 300 человек больше, чем в прошлый период. Уровень безработицы остался прежним — 2,2%.