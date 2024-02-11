Вымирающие районы. Названы муниципалитеты Башкирии с самой высокой убылью населения

Зато Уфа стала ещё крупнее — его население выросло на 5 467 человек, до 1 млн 186 тыс 446 человек. Население столицы выросло несмотря на крупнейшую естественную убыль (превышение смертности над рождаемости). Уфимский район прирос 2 970 людьми. На третьем месте оказался Стерлитамак (+1201 человек), на четвёртом — Иглинский район (+774 человека), на пятом — Нефтекамск (+557 человек). Городские округа приросли 5 821 человеком Лишь в 9 муниципальных образованиях зафиксирован рост численности населения. Кроме вышеназванных в это число попали Стерлибашевский район (+359), города Октябрьский (+337), Межгорье (+92 человека) и Бирск (+41 человек).