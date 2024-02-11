Вымирающие районы. Названы муниципалитеты Башкирии с самой высокой убылью населения

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:41
Наибольшую убыль населения в 2023 году потерпел Ишимбайский район. Mkset.ru сравнил данные официальной статистики на начало 2024 и 2023 годов. Население Уфы увеличилось почти на 5,5 тыс человек.
Башкортостанстат опубликовал документ, отображающий предварительную оценку численности населения республики по районам на 1 января 2024 года. Ранее в нашем распоряжении была статистика о населении по всей республике. По имеющимся оценкам, на начало 2024 года в Башкирии проживало 4 млн 65 тыс 659 человек. Убыль населения за год оценивалась почти в 6 тыс человек.
Однако новые данные говорят о том, что масштабы демографических потерь гораздо выше. Мы сравнили показатели 2024 и 2023 годов по муниципалитетам и пришли к выводу, что Башкирия потеряла за год 11 941 человек.
Наибольший урон понёс Ишимбайский район — численность там уменьшилась на 1094 человек. Первую пятёрку также составили Мелеузовский (-974 человека), Белорецкий (-899 человек), Белебеевский (-837 человек) и Учалинский (-743 человека) районы. Ишимбай стал худшим городом Башкирии по демографическим показателям — за год население уменьшилось на 688 человек.
Зато Уфа стала ещё крупнее — его население выросло на 5 467 человек, до 1 млн 186 тыс 446 человек. Население столицы выросло несмотря на крупнейшую естественную убыль (превышение смертности над рождаемости). Уфимский район прирос 2 970 людьми. На третьем месте оказался Стерлитамак (+1201 человек), на четвёртом — Иглинский район (+774 человека), на пятом — Нефтекамск (+557 человек). Городские округа приросли 5 821 человеком Лишь в 9 муниципальных образованиях зафиксирован рост численности населения. Кроме вышеназванных в это число попали Стерлибашевский район (+359), города Октябрьский (+337), Межгорье (+92 человека) и Бирск (+41 человек).
Самым маленьким муниципальным образованием оказался город Агидель — там население за год уменьшилось до 13 755 человек (-247 человек). В большинстве муниципалитетов убыль населения превышает 100 человек.