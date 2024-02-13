mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗО

Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗО

13 февраля 2024, 15:00
Фото: Изображение Midjourney
Московский областной суд не стал изменять меру пресечения для руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской. Она останется в СИЗО, передает «Коммерсант-Уфа».

Изначально на таком решении настаивал Красногорский городской суд. В феврале он решил продлить арест чиновнице, но ту не устроил такой исход.

Прочаковскую подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Она может отправиться в колонию на шесть лет. Следователи считают, что в июне 2017 года фигурант дела работала старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска. В это время туда в местное МФЦ трудоустроили ее знакомую, которая на самом делей даже не появлялась на рабочем месте.

Зарплата же приходила на карту Прочаковской — неизвестно, сколько таким образом удалось выручить. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена.

Чиновница из Башкирии помогла избежать наказания осужденному и попала под следствие
Узнать подробнее
#Политика#Мошенничество#Суд#Башкортостан#Хабиров Радий Фаритович#СИЗО#Арест#Марина Шорина
Подпишитесь
Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе
Сегодня, 12:00
Уфимцы весь день стоят в пробках
Сегодня, 13:29
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Сегодня, 14:51
Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
Сегодня, 10:10
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
Сегодня, 16:09