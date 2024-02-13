Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗО

Прочаковскую подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Она может отправиться в колонию на шесть лет. Следователи считают, что в июне 2017 года фигурант дела работала старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска. В это время туда в местное МФЦ трудоустроили ее знакомую, которая на самом делей даже не появлялась на рабочем месте.