Обвиненной в мошенничестве пиарщице главы Башкирии Елена Прочаковской продлили арест

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
По данным телеканала, руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской продлили содержание под стражей на два месяца и 17 суток. Таким образом, чиновница будет находиться под стражей до 2 апреля 2024 года.
«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей — отказано», — заявили телеканалу UTV в Красногорском городском суде.
Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.
По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.