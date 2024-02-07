Обвиненной в мошенничестве пиарщице главы Башкирии Елена Прочаковской продлили арест

По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.