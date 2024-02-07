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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Пиарщица главы Башкирии Елена Прочаквоская пробудет в СИЗО до апреля

Обвиненной в мошенничестве пиарщице главы Башкирии Елена Прочаковской продлили арест

7 февраля 2024, 09:57
Фото: glavarb.ru

Пиарщица главы Башкирии Елена Прочаквоская пробудет в СИЗО до апреля

Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на Красногорский городской суд.

По данным телеканала, руководителю управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елене Прочаковской продлили содержание под стражей на два месяца и 17 суток. Таким образом, чиновница будет находиться под стражей до 2 апреля 2024 года.

«В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей — отказано», — заявили телеканалу UTV в Красногорском городском суде.

Напомним, Елена Прочаковская обвиняется в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»). По этой статье чиновнице грозит до шести лет лишения свободы.

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По мнению следствия, в июне 2017 года Прочаковская, занимавшая на тот момент должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации города Красногорск, трудоустроила в местное отделение МФЦ свою знакомую. Трудоустройство было фиктивным — женщина получала зарплату, но не работала на должности главного специалиста, которую ей предложили. При этом зарплатная карта находилась у самой Прочаковской. Соучастница этой схемы в августе 2023 года осуждена. Сумма ущерба не оглашается.

#Общество#Происшествия#Чиновники#Новости Башкирии#Хабиров#Азамат Нухов#Продление ареста#СИЗО
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