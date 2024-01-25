Чиновница из Башкирии помогла избежать наказания осужденному и попала под следствие

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
По информации, предоставленной пресс-службой прокуратуры РБ, возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющей обязанности главы Шаранского сельсовета, Файрузы Гайфуллиной. Она обвиняется в фальсификации официальных документов, что выявлено в ходе прокурорской проверки. По ее итогам было возбуждено уголовного дела за служебный подлог.
Известно, что в октябре и ноябре 2023 года подозреваемая Файруза Гайфуллина подготовила фальшивые табели учета рабочего времени, чтобы помочь Финату С. избежать отбытия 160 часов обязательных работ за повторное вождение без прав. Это наказание было назначено ему мировым судом по Чекмагушевскому району в сентябре 2023 года.
Руководитель АО «Башкиравтодор» Ранис Файзулин обратился к исполняющей обязанности главы Шаранского сельсовета с просьбой оказать содействие в получении документов об отбытии для его работника Фината Гайфуллина.
Прокуратура района внесла в адрес Совета органа местного самоуправления представление с требованием прекратить полномочия главы в связи с утратой доверия.