Чиновница из Башкирии помогла избежать наказания осужденному и попала под следствие

Известно, что в октябре и ноябре 2023 года подозреваемая Файруза Гайфуллина подготовила фальшивые табели учета рабочего времени, чтобы помочь Финату С. избежать отбытия 160 часов обязательных работ за повторное вождение без прав. Это наказание было назначено ему мировым судом по Чекмагушевскому району в сентябре 2023 года.