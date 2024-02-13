Бастрыкина заинтересовал плохой ремонт в школе Башкирии

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Выяснилось, что ООО «Билд» некачественно выполнило капитальный ремонт, из-за чего через время отвалилась плитка. Она упала на пятиклассницу, которая получила травмы. Администрация учебного заведения о случившемся правоохранительным органам не доложила.
Однако следственный комитет все же добрался до инцидента. Бастрыкин потребовал от руководителя следкома по РБ Владимира Архангельского доклад с результатами проверки. Весь процесс контролируется центральным аппаратом.
Отметим, что «Билд» не первый раз фигурирует в скандалах с образовательными организациями. В октябре прошлого года возбудили дело из-за кражи денег при ремонте общежития УГНТУ — завышалась стоимость материалов и работы были выполнены некачественно.