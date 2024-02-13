mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Девочку едва не придавило плиткой в школе Нефтекамска

Бастрыкина заинтересовал плохой ремонт в школе Башкирии

13 февраля 2024, 16:42
Фото: mkset.ru

Девочку едва не придавило плиткой в школе Нефтекамска

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке инцидента с падением керамической плитки на девочку. Все случилось в январе этого года в одной из школ Нефтекамска.

Выяснилось, что ООО «Билд» некачественно выполнило капитальный ремонт, из-за чего через время отвалилась плитка. Она упала на пятиклассницу, которая получила травмы. Администрация учебного заведения о случившемся правоохранительным органам не доложила.

Однако следственный комитет все же добрался до инцидента. Бастрыкин потребовал от руководителя следкома по РБ Владимира Архангельского доклад с результатами проверки. Весь процесс контролируется центральным аппаратом.

Отметим, что «Билд» не первый раз фигурирует в скандалах с образовательными организациями. В октябре прошлого года возбудили дело из-за кражи денег при ремонте общежития УГНТУ — завышалась стоимость материалов и работы были выполнены некачественно.

Читайте также:
В Уфе неизвестный открыл огонь по окнам школыВ Уфе школьников отправили на карантин из-за ОРВИСвященника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
#Общество#Башкортостан#Капремонт#Школа#Школьники#Марина Шорина
Подпишитесь
Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе
Сегодня, 12:00
Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗО
Сегодня, 15:00
Уфимцы весь день стоят в пробках
Сегодня, 13:29
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Сегодня, 14:51
Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
Сегодня, 10:10
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
Сегодня, 16:09