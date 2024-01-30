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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

Роспотребнадзор Башкирии заявил об увеличении случаев заболевания гриппом

В Уфе школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

30 января 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney

Роспотребнадзор Башкирии заявил об увеличении случаев заболевания гриппом

Данные эпидемиологической обстановки в рамках оперативного совещания в администрации Уфы сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по РБ Елена Шакирова.

На прошедшей неделе ученики шести классов из четырех уфимских школ ушли на карантин на фоне распространения ОРВИ.

Как сообщила Шакирова, суммарно в период с 22 по 28 января в Уфе было зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией. При этом около 40% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Отмечается, что число выявленных случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 8,8%. Темп роста заболеваемости, по словам Шакировой, немного превышает среднереспубликанский.

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Помимо этого, представитель ведомства заявила об увеличении количества подтвержденных диагнозов гриппа. По её словам, за неделю грипп был выявлен у почти 600 пациентов.

Напомним, ранее на оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили ситуацию с заболеваемостью корью. По данным Роспотреьнадзора, текущем году на территории 12 районов Башкирии было выявлено 76 случаев заражения корью. В Уфе показатель заболеваемости ниже, чем в среднем по региону, однако опасения, по словам экспертов, вызывает обстановка в Кировском районе Уфы.

#Общество#Новости Башкирии#Школа#Школьники#Грипп#ОРВИ#Азамат Нухов#Роспотребнадзор Башкирии
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