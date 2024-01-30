В Уфе школьников отправили на карантин из-за ОРВИ

Как сообщила Шакирова, суммарно в период с 22 по 28 января в Уфе было зарегистрировано более 11 тыс. случаев заболевания респираторно-вирусной инфекцией. При этом около 40% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. Отмечается, что число выявленных случаев заболевания по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 8,8%. Темп роста заболеваемости, по словам Шакировой, немного превышает среднереспубликанский.