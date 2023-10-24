Обманутые студенты и переплаченный капремонт: скандальное хищение в УГНТУ

Ранее Mkset сообщал о повышение цен на проживание студентов в общежитии. Жительница Уфы написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией. Со слов автора жалобы, условия проживания в общежитии не идеальные, однако цены просто космические — 27 тысяч рублей за 10 месяцев.