mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 06:56

Published 24 октября, 06:56

Modified 24 октября, 07:18

Updated 24 октября, 07:18

В Уфе возбуждено уголовное дело о хищении при работе над общежитием УГНТУ

Обманутые студенты и переплаченный капремонт: скандальное хищение в УГНТУ

24 октября 2023, 06:56
Фото: 2gis.ru

В Уфе возбуждено уголовное дело о хищении при работе над общежитием УГНТУ

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В Уфе возбуждено уголовное дело в связи с кражей средств во время проведения ремонта общежития УГНТУ. По информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, расследование выявило завышение стоимости материалов и ненадлежащее качество выполненных работ, недопустимое для выставленных счетов. Проверка, проведенная прокуратурой, позволила провести необходимые следственные действия.

В июле 2022 года руководство Уфимского государственного нефтяного технического университета подписало контракт с ООО «БИЛД» на ремонт общежития, расположенного на улице Космонавтов. В результате халатности, возникло уголовное дело, причинившее значительный ущерб. В декабре того же года заказчик осуществил оплату за выполненные работы и принял их.

Однако счета, выставленные коммерческой компанией за установку оконных блоков, оказались завышены на 2,2 млн рублей по сравнению с реальными затратами на материалы.

Ранее Mkset сообщал о повышение цен на проживание студентов в общежитии. Жительница Уфы написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией. Со слов автора жалобы, условия проживания в общежитии не идеальные, однако цены просто космические — 27 тысяч рублей за 10 месяцев.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Университет#Виалина Ахсанова#Общежитие
Подпишитесь
Власти Башкирии сделали важно заявление по мобилизованным гражданам
Сегодня, 13:15
Стая собак во главе с домашним алабаем кошмарит целый город в Башкирии
Сегодня, 12:06
В центре Уфы снесут жилые дома и часть детского сада
Сегодня, 15:41
Переломы и ушибы: известно состояния пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии
Сегодня, 05:02
«Гастрономика» — первый фуд-молл Уфы в «Гостином дворе» — откроется уже в ноябре
Вчера, 11:56
На что способен обновленный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max?
Вчера, 04:01