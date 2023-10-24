Обманутые студенты и переплаченный капремонт: скандальное хищение в УГНТУ

Posted 24 октября, 06:56
Published 24 октября, 06:56
Modified 24 октября, 07:18
Updated 24 октября, 07:18
В Уфе возбуждено уголовное дело в связи с кражей средств во время проведения ремонта общежития УГНТУ. По информации, предоставленной пресс-службой надзорного ведомства, расследование выявило завышение стоимости материалов и ненадлежащее качество выполненных работ, недопустимое для выставленных счетов. Проверка, проведенная прокуратурой, позволила провести необходимые следственные действия.
В июле 2022 года руководство Уфимского государственного нефтяного технического университета подписало контракт с ООО «БИЛД» на ремонт общежития, расположенного на улице Космонавтов. В результате халатности, возникло уголовное дело, причинившее значительный ущерб. В декабре того же года заказчик осуществил оплату за выполненные работы и принял их.
Однако счета, выставленные коммерческой компанией за установку оконных блоков, оказались завышены на 2,2 млн рублей по сравнению с реальными затратами на материалы.
Ранее Mkset сообщал о повышение цен на проживание студентов в общежитии. Жительница Уфы написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией. Со слов автора жалобы, условия проживания в общежитии не идеальные, однако цены просто космические — 27 тысяч рублей за 10 месяцев.