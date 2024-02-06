В Уфе неизвестный открыл огонь по окнам школы

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Сегодня, 6 февраля, в Уфе мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице Габдуллы Амантая.
Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев, выстрелы совершались с балкона дома №9/1. Прямо под окнами дома находится школа. В момент, когда неизвестный открыл огонь, ученики шли на занятия.
«Моя дочка вместе с подругой шла как раз под окнами. Говорит, что какой-то дяденька вышел и начал стрелять в их сторону. Они убежали. Там же проходила женщина с ребенком — рядом ведь школа находится. Она тоже убежала, она полицию начала вызывать», — рассказала UTV местная жительница.