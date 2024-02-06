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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Уфе неизвестный устроил стрельбу с балкона по прохожим

В Уфе неизвестный открыл огонь по окнам школы

6 февраля 2024, 07:07
Фото: 1MI

Уфе неизвестный устроил стрельбу с балкона по прохожим

Происшествие попало на камеры наблюдения Ufanet.

Сегодня, 6 февраля, в Уфе мужчина открыл стрельбу по прохожим на улице Габдуллы Амантая.

Как сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев, выстрелы совершались с балкона дома №9/1. Прямо под окнами дома находится школа. В момент, когда неизвестный открыл огонь, ученики шли на занятия.

Видео: UTV.ru
«Моя дочка вместе с подругой шла как раз под окнами. Говорит, что какой-то дяденька вышел и начал стрелять в их сторону. Они убежали. Там же проходила женщина с ребенком — рядом ведь школа находится. Она тоже убежала, она полицию начала вызывать», — рассказала UTV местная жительница.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

#Происшествия#Город#Видео#Оружие#Новости Уфы#Школа#Школьники#Стрельба#Азамат Нухов
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