5 советов эксперта по профессиональной съемке на телефон

Первый секрет — правильное освещение. Для этого нужно выбрать яркий и равномерный источник света, чтобы избежать теней и сделать видео более четким и насыщенным. Светлый день или искусственное освещение, такое как софтбокс, могут значительно улучшить кадры, пишут «Известия».