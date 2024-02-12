Мессенджер, который сбоил в Башкирии, оштрафовали полмиллиона

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Представителей ресурса наказали за повторное нарушение. Им назначили штраф в полмиллиона рублей. Отметим, что летом Роскомнадзор привлек мессенджер к ответственности, но проблема не была устранена.
WhatsApp* запустил функцию для каналов, которая отделяла их от обычных чатов. В Госдуме тогда предположили, что мессенджер будут блокировать из-за русскоязычных каналов с антироссийской пропагандой.
Напомним, что жители Башкирии жаловались на сбои в работе приложения. Из-за этого они засыпали жалобами соцсети Радия Хабирова. Достоверно неизвестно, что стало причиной неполадок.
* WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.