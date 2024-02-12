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Мессенджер, который сбоил в Башкирии, оштрафовали полмиллиона

Мессенджер, который сбоил в Башкирии, оштрафовали полмиллиона

12 февраля 2024, 14:34
Фото: 1MI
В Москве мировой суд наложил штраф на мессенджер WhatsApp* за нарушение работы в России. Такую информацию сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Представителей ресурса наказали за повторное нарушение. Им назначили штраф в полмиллиона рублей. Отметим, что летом Роскомнадзор привлек мессенджер к ответственности, но проблема не была устранена.

WhatsApp* запустил функцию для каналов, которая отделяла их от обычных чатов. В Госдуме тогда предположили, что мессенджер будут блокировать из-за русскоязычных каналов с антироссийской пропагандой.

Напомним, что жители Башкирии жаловались на сбои в работе приложения. Из-за этого они засыпали жалобами соцсети Радия Хабирова. Достоверно неизвестно, что стало причиной неполадок.

* WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

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#Общество#Суд#Башкортостан#Москва#Мессенджеры#Штраф#Марина Шорина
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