В Уфе подростку с накрашенными губами назначили штраф за пропаганду ЛГБТ*

Напомним, ранее в соцсетях распространились кадры с дня рождения уфимской школьницы. На кадрах видео с вечеринки подростки танцуют на столах, катаются по городу на лимузине и совершают другие действия, которые, по мнению ряда региональных телеграм-каналов, являются «развратными».