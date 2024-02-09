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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Участника скандальной вечеринки в Уфе оштрафовали по делу об ЛГБТ-пропаганде*

В Уфе подростку с накрашенными губами назначили штраф за пропаганду ЛГБТ*

9 февраля 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

Участника скандальной вечеринки в Уфе оштрафовали по делу об ЛГБТ-пропаганде*

Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости»

16-летнего участника скандальной вечеринки школьников в Уфе, а оштрафовали по делу об «ЛГБТ-пропаганде*». На появившихся в соцсетях видео с вечеринки подросток танцевал полураздетым и с накрашенными губами.

Позднее школьник прокомментировал ситуацию, заявив, что не является геем, а также добавив, что случившееся было просто игрой, а красился он для «поднятия статистики».

«По поводу ситуации с лимузином: Еще раз повторюсь, я не гей! Я его это уже два года говорю открыто. Мне не нравятся ни парни, ни девушки», — написал он в соцсетях.

Напомним, ранее в соцсетях распространились кадры с дня рождения уфимской школьницы. На кадрах видео с вечеринки подростки танцуют на столах, катаются по городу на лимузине и совершают другие действия, которые, по мнению ряда региональных телеграм-каналов, являются «развратными».

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Отметим, что распространение истории в соцсетях встретило неоднозначную реакцию среди пользователей. Нашлись те, которые оправдывали действия подростков.

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

#Общество#Происшествия#Суд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Азамат Нухов#ЛГБТ#Штраф
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