«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Башкирии на протяжении нескольких дней возникали перебои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp*. В нормальный режим функционирование приложений перешло лишь сегодня с разницей в несколько десятков минут.
Мы спросили у юристов, насколько законно искусственное ограничение работы мессенджеров.
Перебои в работе привели к недовольству граждан, которые усыпали стену Радия Хабирова в соцсети Vk просьбами восстановить работу приложений. При этом достоверно неизвестно, что стало причиной неполадок. Минцифразвития Башкирии заявило, что республиканские власти не имеют отношения к происходящему. Однако операторы связи, в свою очередь, уверили, что проблемы возникли по не зависящим от них обстоятельствам. Некоторые жители, видя причину во вмешательстве органов власти, высказываются, что ограничение работы мессенджеров «нарушает конституционные права» в части свободы слова.
Мнения о том, может ли государство применять ограничительные меры в работе мессенджеров, оказались противоположными.
Например, уфимский юрист Роман Петров считает, что блокировка мессенджера WhatsApp находится на усмотрении госорганов, так как он принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской. А по так называемому «пакету Яровой» мессенджеры обязаны отчитываться перед государственными органами и отвечать на их запросы. Что касается конституционных прав, Роман Петров отметил:
— Свобода каждого заканчивается там, где начинается свобода остальных. Поэтому недопустимо ставить выше безопасности общества интересы отдельных граждан. — Р. Петров.
Сложнее ситуация с Telegram. В случае, если у приложения или государства есть технические возможности заблокировать отдельные сообщества, то тогда нет смысла блокировать весь мессенджер, считает адвокат. Но дело в том, что все технические средства контроля и серверы приложения находятся за рубежом. Власти могут предположить, что через приложение могут производиться враждебные действия. По мнению Романа Петрова, следует помнить, что в мессенджерах распространяются призывы на сборы и митинги.
— Как бы мы не относились к происходящему, закон соблюдать надо. Нравится нам это или нет. — Р. Петров.
По мнению юриста Раушании Яхиной, ныне работающей в Краснодарском крае, но начавшей свою деятельность в Башкирии, нельзя забывать об основных конституционных принципах, которые требуют, чтобы свобода общения не ограничивалась. В случае с перебоями в работе мессенджеров, доказывает она, нужно писать жалобы в Роскомнадзор с требованием разобраться с проблемой.
— Органы власти должны были открыто сообщить о сбоях в работе мессенджеров, причём заблаговременно в открытых источниках СМИ, чтобы у граждан была возможность общаться со своими близкими и родственниками, осуществлять свою предпринимательскую или самозанятую и иную законную деятельность. Также они должны предложить альтернативные способы взаимодействия. К тому же, для многих эти приложения могли быть единственным способом связи с близкими и родственниками.
В связи с этим Раушания Яхина считает, что отключение способов связи без уведомления людей незаконным.
О том, с какими проблемами столкнулись жители республики, потребовавшие восстановить работу мессенджеров, мы писали ранее.
* — мессенджер WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.