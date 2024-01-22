«Закон есть закон». Юристы прокомментировали сбои в работе Telegram и WhatsApp*

Сложнее ситуация с Telegram. В случае, если у приложения или государства есть технические возможности заблокировать отдельные сообщества, то тогда нет смысла блокировать весь мессенджер, считает адвокат. Но дело в том, что все технические средства контроля и серверы приложения находятся за рубежом. Власти могут предположить, что через приложение могут производиться враждебные действия. По мнению Романа Петрова, следует помнить, что в мессенджерах распространяются призывы на сборы и митинги.