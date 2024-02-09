Матери утонувшего в ванной ребенка вынесли приговор в Башкирии

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. За то, что вечером 22 ноября 25-летняя мать отвлеклась, пока малыш был в ванной, ей назначили 10 месяцев ограничения свободы.
Установлено, что обвиняемая отвлеклась на телефонный разговор с мужем. После этого она вместе с бабушкой пыталась откачать ребенка и вызывали медиков. Но последние лишь констатировали смерть мальчика.
Подсудимая признала вину. Однако приговор для нее пока не вступил в силу.
Ранее шестимесячному ребенку пришлось пересаживать кожу из-за ожогов трети его тела. На него случайно упал кипящий чайник, повредив голову и руку.