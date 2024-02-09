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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Матери утонувшего в ванной ребенка вынесли приговор в Башкирии

Матери утонувшего в ванной ребенка вынесли приговор в Башкирии

9 февраля 2024, 13:35
Фото: 1MI
В башкирском Ишимбае молодая мать получила срок за смерть годовалого сына. Подробности озвучил следком региона.
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Дети

Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. За то, что вечером 22 ноября 25-летняя мать отвлеклась, пока малыш был в ванной, ей назначили 10 месяцев ограничения свободы.

Установлено, что обвиняемая отвлеклась на телефонный разговор с мужем. После этого она вместе с бабушкой пыталась откачать ребенка и вызывали медиков. Но последние лишь констатировали смерть мальчика.

Подсудимая признала вину. Однако приговор для нее пока не вступил в силу.

Ранее шестимесячному ребенку пришлось пересаживать кожу из-за ожогов трети его тела. На него случайно упал кипящий чайник, повредив голову и руку.

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#Общество#Дети#Суд#Башкортостан#Приговор#Смерть#Ишимбай#Марина Шорина
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