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В РЭО озвучили топ-15 студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

В РЭО озвучили топ-15 студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

12 февраля 2024, 20:20
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал первые результаты работы наиболее активных студенческих экообъединений в рамках программы «Зеленая лига». На первой строчке рейтинга «Зеленой лиги» оказались сразу два экоклуба из Тулы.

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая лига» — это проект, целью которого является развитие студенческих экологических объединений. Он был запущен в марте минувшего года при участии волонтерского экологического движения «Делай!». «Зеленая лига» стала катализатором активности талантливых молодых россиян, которые разрабатывают множество новых программ в сфере экологии. После года работы пришло время подвести итоги и назвать самые активные клубы. «Подчеркну, что именно в руках молодежи — наше чистое будущее, и мы обязательно будем продолжать поддерживать экологические инициативы молодых граждан нашей страны», — резюмировал глава РЭО.

Участниками «Зеленой лиги» стали 55 экоклубов из 40 регионов страны, не исключая ЛНР и Запорожскую область. Отбор в программу производился на конкурсной основе, сообщает 56orb.ru.

По словам PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, в рейтинг были включены 15 клубов, продемонстрировавших максимальную активность. В топ-3 вошли два региона. На первой и второй позициях рейтинга оказались соответственно экоклуб Тульского госуниверситета «Зеленая экономика» и экологический добровольческий корпус «Сохраняй» Тульского государственного педуниверситета имени Л. Н. Толстого. Третье место занял экоклуб «Жизнь» Самарского государственного технического университета.

Составители рейтинга учли деятельность объединений в течение всего минувшего года. Принимавшие участие в мероприятиях федеральной экологической повестки команды организовали свои просветительские и иные активности и реализовали цикл мероприятий «На зеленой волне» для повышения информированности о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Благодаря данному циклу молодежь узнала о положительных изменениях в экологии, а студенты получили доступ к профориентации. В рамках программы состоялось более 7000 мероприятий, которые посетили свыше 53 тысяч человек.

Наиболее активные участники «Зеленой лиги» могут попробовать себя в качестве организаторов экологических событий. В октябре 5 студентов вошли в дирекцию молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).

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