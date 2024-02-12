В РЭО озвучили топ-15 студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая лига» — это проект, целью которого является развитие студенческих экологических объединений. Он был запущен в марте минувшего года при участии волонтерского экологического движения «Делай!». «Зеленая лига» стала катализатором активности талантливых молодых россиян, которые разрабатывают множество новых программ в сфере экологии. После года работы пришло время подвести итоги и назвать самые активные клубы. «Подчеркну, что именно в руках молодежи — наше чистое будущее, и мы обязательно будем продолжать поддерживать экологические инициативы молодых граждан нашей страны», — резюмировал глава РЭО.