В РЭО озвучили топ-15 студенческих экоклубов «Зеленой лиги»

Posted Вчера, 20:20
Published Вчера, 20:20
Modified Вчера, 20:20
Updated Вчера, 20:20
Согласно заявлению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая лига» — это проект, целью которого является развитие студенческих экологических объединений. Он был запущен в марте минувшего года при участии волонтерского экологического движения «Делай!». «Зеленая лига» стала катализатором активности талантливых молодых россиян, которые разрабатывают множество новых программ в сфере экологии. После года работы пришло время подвести итоги и назвать самые активные клубы. «Подчеркну, что именно в руках молодежи — наше чистое будущее, и мы обязательно будем продолжать поддерживать экологические инициативы молодых граждан нашей страны», — резюмировал глава РЭО.
Участниками «Зеленой лиги» стали 55 экоклубов из 40 регионов страны, не исключая ЛНР и Запорожскую область. Отбор в программу производился на конкурсной основе, сообщает 56orb.ru.
По словам PR-директора РЭО Дмитрия Бойко, в рейтинг были включены 15 клубов, продемонстрировавших максимальную активность. В топ-3 вошли два региона. На первой и второй позициях рейтинга оказались соответственно экоклуб Тульского госуниверситета «Зеленая экономика» и экологический добровольческий корпус «Сохраняй» Тульского государственного педуниверситета имени Л. Н. Толстого. Третье место занял экоклуб «Жизнь» Самарского государственного технического университета.
Составители рейтинга учли деятельность объединений в течение всего минувшего года. Принимавшие участие в мероприятиях федеральной экологической повестки команды организовали свои просветительские и иные активности и реализовали цикл мероприятий «На зеленой волне» для повышения информированности о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Благодаря данному циклу молодежь узнала о положительных изменениях в экологии, а студенты получили доступ к профориентации. В рамках программы состоялось более 7000 мероприятий, которые посетили свыше 53 тысяч человек.
Наиболее активные участники «Зеленой лиги» могут попробовать себя в качестве организаторов экологических событий. В октябре 5 студентов вошли в дирекцию молодежного дня Российского экологического форума (РЭФ).