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На похороны участников СВО в Уфе выделили 1,6 млн рублей

На похороны участников СВО в Уфе выделили 1,6 млн рублей

12 февраля 2024, 16:47
Фото: 1MI
В Уфе объявили конкурс для организаторов похорон погибших участников СВО. На эти цели выделили 1,6 млн рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило МБУ «Комбинат специализированного обслуживания Уфы». От исполнител требуется выполнить ряд услуг, среди которых укладка умершего в гроб, перемещение его по помещению, доставка всех необходимых атрибутов на дом и в морг, вынос гроба, крепление таблички, фото и памятника на могиле, установка креста.

Все виды работ будут оказываться до 31 декабря 2024 года. Итоги аукциона будут известны 20 февраля текущего года. Деньги на работы выделяют из городского бюджета.

В октябре 2023 года на эти же цели выделяли 1,1 млн рублей. Теперь работы подорожали на полмиллиона.

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#Башкортостан#Погибшие#Военнослужащий#СВО#Марина Шорина
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