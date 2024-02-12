На похороны участников СВО в Уфе выделили 1,6 млн рублей

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Заказчиком выступило МБУ «Комбинат специализированного обслуживания Уфы». От исполнител требуется выполнить ряд услуг, среди которых укладка умершего в гроб, перемещение его по помещению, доставка всех необходимых атрибутов на дом и в морг, вынос гроба, крепление таблички, фото и памятника на могиле, установка креста.
Все виды работ будут оказываться до 31 декабря 2024 года. Итоги аукциона будут известны 20 февраля текущего года. Деньги на работы выделяют из городского бюджета.
В октябре 2023 года на эти же цели выделяли 1,1 млн рублей. Теперь работы подорожали на полмиллиона.