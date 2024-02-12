На похороны участников СВО в Уфе выделили 1,6 млн рублей

Заказчиком выступило МБУ «Комбинат специализированного обслуживания Уфы». От исполнител требуется выполнить ряд услуг, среди которых укладка умершего в гроб, перемещение его по помещению, доставка всех необходимых атрибутов на дом и в морг, вынос гроба, крепление таблички, фото и памятника на могиле, установка креста.