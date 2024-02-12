Башкирских пенсионеров обманывают на перерасчетах

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Аферисты обещают пожилым людям увеличение пенсионных выплат. Якобы дополнительные деньги придут в в ближайшем будущем, но для их получения требуется оплатить пошлину.
Основной заработок мошенников заключается в том, что люди переводят деньги на счета, а мошенники исчезают. В результате их еще долгое время придется искать.
Ранее уфимцев решили судить за мошенничество с маткапиталом. Они вошли в сговор с четырьмя горожанами, которым должны были выплатить деньги за рождение ребенка, а после провели схему на 1,6 млн рублей.