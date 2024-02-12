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Published Сегодня, 15:19

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Updated Сегодня, 15:21

Башкирских пенсионеров обманывают на перерасчетах

Башкирских пенсионеров обманывают на перерасчетах

12 февраля 2024, 15:19
В России мошенники нашли новый способ, как обманывать пенсионеров. Они используют желание пожилых граждан получать больше денег. Об этом пишет портал PensNews.

Аферисты обещают пожилым людям увеличение пенсионных выплат. Якобы дополнительные деньги придут в в ближайшем будущем, но для их получения требуется оплатить пошлину.

Основной заработок мошенников заключается в том, что люди переводят деньги на счета, а мошенники исчезают. В результате их еще долгое время придется искать.

Ранее уфимцев решили судить за мошенничество с маткапиталом. Они вошли в сговор с четырьмя горожанами, которым должны были выплатить деньги за рождение ребенка, а после провели схему на 1,6 млн рублей.

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#Общество#Мошенничество#Башкортостан#Пенсионеры#Марина Шорина
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