Врио мэра Межгорья обжаловал арест, но Верховный суд оставил его под стражей на лето

В силу вступило постановление об аресте на время следствия врио мэра ЗАТО Межгорье в Башкирии. Напомним, Вячеслава Калугина подозревают в том, что за период своей чиновничьей деятельности, он щедро выписывал себе премии на общую сумму 1,3 млн рублей и стал фигурантом дела о присвоении бюджетных средств.