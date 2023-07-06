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Врио мэра Межгорья обжаловал арест, но Верховный суд оставил его под стражей на лето

6 июля 2023, 10:59
Фото: 1MI

Мэра Межгорья, обвиняемого в растрате 1,3 млн руб Верховный суд оставил под стражей

Постановление о заключении чиновника под стражу вступило в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии 6 июля.

В силу вступило постановление об аресте на время следствия врио мэра ЗАТО Межгорье в Башкирии. Напомним, Вячеслава Калугина подозревают в том, что за период своей чиновничьей деятельности, он щедро выписывал себе премии на общую сумму 1,3 млн рублей и стал фигурантом дела о присвоении бюджетных средств.

6 июля в законную силу постановление Белорецкого межрайонного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое Калугин пытался оспорить в Верховном суде республики, однако суд оставил его жалобу без удовлетворения, а постановление Белорецкого межрайонного суда без каких-либо изменений.

Напомним, 4 июля депутаты местного совета собрались на внеочередное собрание в ходе которого пришли к решению вызвать из очередного отпуска заместителя главы администрации закрытого города Александра Чоловского, который также является бизнес-шерифом ЗАТО Межгорье. Там же на заседании они признали решение о назначении Калугина на пост исполняющего обязанности мэра утратившим силу.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Суд#Верховный суд
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