Мэра закрытого города Башкирии отправили под домашний арест

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Белорецкий межрайонный суд в пятницу, 25 августа, изменил меру пресечения мэру Межгорья Вячеславу Калугину и отправил его под домашний арест сроком на два месяца, сообщает «РБК — Уфа».
Дело в отношении Калугина о присвоении особо крупной суммы, возбуждено 28 июня. По версии следствия, в 2021 году врио главы Межгорья без законных оснований начислил себе премию в размере 1,2 млн рублей. Решение об этом не было согласовано с местным советом депутатов. Калугина защищают адвокаты Лиана Файзуллина и Артем Фазлетдинов, которые считают, что обвинение, предъявленное чиновнику следствием, необоснованно. Сам Калугин отрицает свою вину.
29 июня Белорецкий межрайонный суд по ходатайству следствия арестовал Калугина на два месяца, а позже Верховный суд Башкирии подтвердил это решение.
Напомним, ранее мы писали, что 6 июля в законную силу вступило постановление Белорецкого межрайонного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое Калугин пытался оспорить в Верховном суде республики, однако тогда суд оставил его жалобу без удовлетворения, а постановление Белорецкого межрайонного суда без каких-либо изменений.